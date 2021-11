Disney+ Day: Un'anteprima di Star Wars Obi-Wan, aspettando Boba Fett

News Serie TV

Il Disney+ Day è un giorno felice anche per gli appassionati di Star Wars: Ewan McGregor e la regista Deborah Chow hanno regalato un assaggio della serie Obi-Wan che arriverà nel 2022 su Disney Plus. Nel frattempo a fine dicembre si celebra con Boba Fett, ma da oggi c'è sulla piattaforma anche un bel documentario sul cacciatore di taglie.

Il Disney+ Day è foriero di attesissime novità per gli appassionati di Star Wars, perché Ewan McGregor e la regista Deborah Chow hanno regalato in uno speciale dietro le quinte disponibile direttamente sulla piattaforma di video in streaming un assaggio di Star Wars Obi-Wan, la serie che sbarcherà su Disney+ - ora è confermato - nel corso del 2022. Abbiamo potuto vedere per un attimo il ritorno di Hayden Christensen, in un dietro le quinte, ma contano anche le notizie sulla storia e le eventuali conferme. "[Obi-Wan Kenobi] ha un compito che gli rimane, proteggere Luke", ci dice McGregor, che riprende il personaggio di Obi-Wan a oltre sedici anni di distanza da La vendetta dei Sith. "Quella è la premessa della nostra storia, la cosa interessante è dove andiamo a parare partendo da lì", spiega Deborah, attivando la fantasia dei fan.

Nel video una concept art sembra mostrare Obi-Wan (Ewan McGregor) e Vader (Hayden Christensen) impegnati in una battaglia con la spada laser. Il dettaglio risponde a un'annosa domanda del canone di Star Wars: dopo la tragica battaglia di Obi-Wan contro Anakin Skywalker in Star Wars: La vendetta dei Sith, che ha costretto Anakin a indossare la sua iconica armatura nera e l'elmo diventando Darth Vader, i due ex fratelli d'armi si rivedono prima della loro battaglia finale in Star Wars: Una nuova speranza ambientato 19 anni dopo? Apparentemente sì!

Star Wars, The Book of Boba Fett prima di Obi-Wan, c'è anche un documentario