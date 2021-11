Disney+ Day: Tutte le novità sulle serie tv e sulle docuserie di National Geographic

News Serie TV

Arrivano la nuova serie originale Le cronache di Spiderwick e i documentari Benvenuto sulla Terra con Will Smith e Limitless con Chris Hemsworth, novità anche nel cast del sequel di Willow.

Il Disney+ Day - la giornata dedicata ai fan in occasione del secondo compleanno del servizio di video in streaming - è arrivato lo scorso 12 novembre e, come promesso, Disney+ ha rilasciato anteprime e trailer dei film, le serie e i documentari che arriveranno sulla piattaforma nei prossimi mesi o che sono in fase di sviluppo. Agli annunci riguardanti i film Disney+ e le proposte animate abbiamo dedicato un approfondimento specifico, come pure alle novità in casa Marvel e a quelle in casa Lucasfilm/Star Wars. Ecco invece un recap con tutti gli annunci riguardanti le altre serie tv e i documentari a puntate del brand National Geographic.

Le docuserie di National Geographic e non solo

Con il brand National Geographic arrivano le docuserie in sei parti Limitless con Chris Hemsworth (attesa nel 2022) in cui l'attore Chris Hemsworth si dà all'avventura alla scoperta del potenziale del corpo umano e Benvenuto sulla Terra (che esce il prossimo 8 dicembre) con Will Smith che esplora alcune delle più grandi meraviglie naturali del mondo. Nel 2022 arriva anche America the Beautiful, una docuserie che ci porta alla scoperta delle bellezze naturali del continente americano. Qui sotto vedete i trailer ufficiali.

Rilasciata anche una clip in anteprima di The Beatles: Get Back, la docuserie originale Disney+ in tre parti diretta da Peter Jackson e che arriverà in streaming il 25 novembre. Guardate qui sotto la leggendaria band di Liverpool che esegue il brano I've Got a Feeling.

Le anticipazioni sui nuovi progetti tv: Le cronache di Spiderwick, il cast di Willow

Arriva una nuovissima serie originale live-action! Disney+ sta lavorando all'adattamento tv della saga letteraria Le cronache di Spiderwick di Tony DiTerlizzi e Holly Black, che nel 2008 era già diventata un film diretto da Mark Waters (Spiderwick - Le cronache con Freddie Highmore, Sarah Bolger, Mary-Louise Parker, Martin Short e altri). I libri seguono la famiglia Grace - i fratelli gemelli Jared e Simon, la sorella Mallory e la madre Helen - che si trasferise a casa di un prozio e scopre un mondo magico parallelo. I dettagli sulla serie tv originale di Disney+ sono pochissimi: è stata soltanto definita "una moderna storia di formazione combinata con un'avventura fantasy". Per l'occasione Disney+ ha diffuso le prime artwork della serie, che vedete in basso.

La vostra guida magica per un mondo fantasy. #TheSpiderwickChronicles, una Serie Originale live-action basata sulla saga best-seller "Le cronache di Spiderwick", è in arrivo in esclusiva prossimamente su #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/hwg2AH35g8 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) November 12, 2021

Con un video, Disney+ ci ha presentato anche il cast di Willow, la serie sequel sequel dell'omonimo film di Ron Howard e George Lucas, con Warwick Davis nuovamente nei panni del personaggio interpretato nel lontano 1988. Attesa nel 2022, la nuova serie seguirà gli eventi del film di alcuni anni e introdurrà nuovi personaggi nel regno incantato delle fate regine e dei mostri a due teste di Eborsisk, dando il benvenuto al suo eroe, Willow Ufgood. Ecco il cast completo che Davis ha presentato al pubblico nel video: Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel e il nuovo annunciato Dempsey Bryk (The Birch).

Forget what you know, or think you know, and meet the young(er) cast of Willow. The Original Series is streaming in 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/iUW7WpLd59 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Confermata anche la terza stagione di High School Musical: The Musical: La Serie, il dramedy musicale ispirato al franchise di successo di High School Musical, che arriverà nel 2022. Nei nuovi episodi ci sarà un cambio di location: i Wildcats lasceranno i corridoi della East High per l’ultima estate al campo estivo, completa di falò, storie d’amore estive e notti senza coprifuoco.