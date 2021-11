Disney+ Day, bentornati anni '90 con il musical dramedy Intrecci del passato

News Serie TV

La serie tv con Carolina Domenech debutta su Disney+ con tutti gli episodi venerdì 12 novembre.

La serie tv per ragazzi Intrecci del passato, un irresistibile mix di generi che The Walt Disney Company è andata a cercare in America Latina, è una delle prime visioni assolute attese su Disney+ per venerdì 12 novembre, il Disney+ Day, una giornata di appuntamenti, annunci e anteprime per festeggiare con i fan il secondo compleanno del servizio streaming. Un po' High School Musical e un po' Quel pazzo venerdì, il dramedy racconta una complicata storia familiare attraverso gli echi del passato. Una storia che parla di sogni, riscatto e legami da ricucire, ma anche di un sorprendente viaggio nel tempo. Una storia lunga 10 episodi, tutti disponibili al debutto, alla quale ci si potrà appassionare approfittando della speciale promozione per il Disney+ Day che fino al 14 novembre permetterà di attivare o riattivare l'abbonamento pagando il primo mese solo 1,99 euro.

La trama di Intrecci del passato

La storia di Intrecci del passato (Entrelazados nella versione originale) parte da Allegra (interpretata da Carolina Domenech), un'adolescente appassionata di commedie musicali il cui sogno è entrare nella compagnia teatrale Eleven O'Clock e diventare l'attrice protagonista in "Freaky Friday", lo stesso spettacolo che ha reso famosa sua nonna Cocó (Elena Roger), una leggenda vivente dei musical, tanti anni fa. Allegra ammira sua nonna e vorrebbe seguirne le orme, ma gli avvenimenti passati che hanno plasmato la relazione complicata e travagliata tra la nonna e la madre Caterina (Clara Alonso, Violetta) hanno sempre influito sulla sua vita, e così è ancora oggi di fronte a un'opportunità tanto grande.

Quando Allegra trova un misterioso braccialetto nella sua stanza, indossandolo, si ritrova inspiegabilmente nel 1994, nell'anno in cui Caterina aveva 16 anni come lei nel presente e stava cominciando la sua carriera con la compagnia Eleven O'Clock mentre viveva all’ombra della madre Cocó, all'epoca già una star all'apice della propria di carriera. Cogliendo questa singolare opportunità, Allegra cercherà di guarire le ferite del passato e riunire la sua famiglia. E, chi lo sa?, cambiando il passato potrebbe riuscire a realizzare anche il suo sogno. Vi lasciamo con il trailer originale.