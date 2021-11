Disney+ Day: Annunciato l'arrivo di tante altre Serie TV, incluse The Big Leap e The Wonder Years

News Serie TV

In arrivo sulla piattaforma streaming anche la miniserie Pam & Tommy, il poliziesco spagnolo Antidisturbios: Unità Antisommossa e il documentario The Rescue.

Si chiude la settimana del Disney+ Day. The Walt Disney Company ha festeggiato il secondo anno di vita della piattaforma streaming Disney+ con tanti nuovi contenuti in anteprima assoluta subito disponibili, inclusi i primi due episodi della miniserie evento Dopesick e il film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, oltre ad annunci e anteprime, anche sulle molte altre prime visioni in arrivo in Italia nelle prossime settimane e nei primi mesi del 2022, a cominciare dalle recentissime novità della tv americana The Big Leap, un musical dramedy con Scott Foley e Piper Perabo tra i protagonisti, e The Wonder Years, remake della sitcom di culto degli anni '80 e '90 Blue Jeans.

Disney+: Le novità in arrivo sul servizio streaming

• In streaming dal 1° dicembre, The Big Leap è un racconto moderno sulle seconde possibilità e sull'inseguire i propri sogni. Un gruppo di outsider con trascorsi e provenienze diversi competono per fare parte di un reality show sulla danza per loro potenzialmente distruttivo basato su una produzione dal vivo de Il lago dei cigni. Quello che il balletto tradizionale richiede e manca ai loro corpi è compensato dalla loro perspicacia e dal loro desiderio di re-immaginare una storia iconica, adattandola al proprio stampo in un viaggio di auto-accettazione, anche fisica, a tutte le età.

• The Wonder Years, disponibile dal 22 dicembre, offre uno sguardo nostalgico a una famiglia afroamericana della classe media che vive nella cittadina di Montgomery, in Alabama, alla fine degli anni '60. Attraverso il punto di vista di Dean, un dodicenne con tanta immaginazione, seguiamo le vicende dei Williams tramite il racconto dei ricordi pieni di speranza e umorismo della sua più saggia versione adulta (la voce di Don Cheadle), scoprendo come la sua famiglia abbia affrontato i propri anni più belli in un periodo turbolento.

• Il 31 dicembre, il documentario di National Geographic The Rescue ripercorrerà i momenti salienti dell'incidente della grotta di Tham Luang nel giugno del 2018, quando 12 ragazzi e il loro insegnante rimasero bloccati in una grotta nella provincia di Chiang Rai, in Thailandia, dopo che le piogge monsoniche la allagarono parzialmente durante la loro visita.

• Antidisturbios: Unità Antisommossa, in arrivo nel 2022, è un poliziesco spagnolo firmato dal grande regista e sceneggiatore Rodrigo Sorogoyen, incentrato sulle vicende di un reparto mobile antisommossa della polizia spagnola. Farne parte significa avere il compito ingrato di intervenire "con le cattive" e la responsabilità - da alcuni troppo spesso tradita - di ridurre al minimo l'uso della violenza nel mantenimento dell'ordine pubblico.

• Sempre il prossimo anno, la miniserie Pam & Tommy racconterà la storia dietro il primo sex tape virale della storia, quello dell'attrice Pamela Anderson (Lily James, Downton Abbey) e del marito musicista Tommy Lee (Sebastian Stan, The Falcon and the Winter Soldier), trafugato durante la loro luna di miele.

• Il vincitore dell'Oscar Danny Boyle (The Millionaire, Trainspotting) produce Pistol, miniserie in arrivo nel 2022 incentrata sul celebre gruppo punk rock britannico dei Sex Pistols. Il drama ripercorre la vita di Steve Jones dalle case popolari di West London fino alla boutique di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren a King's Road, Sex, uno dei primi centri della cultura punk a Londra, nonché la rapida ascesa e caduta della band.

• La docuserie Welcome to Wrexham, prevista nel 2022, rivela come vanno le cose da quando la star di Hollywood Ryan Reynolds e l'attore Rob McElhenney hanno acquistato e si sono messi a gestire il club calcistico di Wrexham, uno dei più antichi delle isole britanniche nonché primo vincitore della Coppa del Galles.

Gli altri annunci

• Come parte dell'impegno di The Walt Disney Company di ideare, sviluppare e realizzare 60 produzioni originali entro il 2024, Disney+ ha svelato una nuova serie originale spagnola, portando il numero totale di titoli approvati a 21, di cui 16 sceneggiati. Balenciaga (titolo provvisorio) racconta la storia di un uomo che ha osato sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore. Usando il suo talento naturale, il suo lavoro costante e il suo fiuto per gli affari, Balenciaga diventerà uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi.

• Shazad Latif (Star Trek: Discovery) sarà il protagonista della serie live-action d'avventura Nautilus, nuova interpretazione di uno dei romanzi d'avventura e di fantascienza più famosi della letteratura mondiale, Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne. Interpreterà il ruolo iconico del Capitano Nemo, l'enigmatico principe indiano che ruba un fantastico sottomarino alla Compagnia delle Indie Orientali e salpa alla ricerca di avventure sotto il mare.

• Gavin Drea (Valhalla) sarà invece il protagonista maschile della commedia romantica thriller Wedding Season accanto a Rosa Salazar, nel ruolo del suo amante tira e molla Stefan. Salazar interpreta Katie, una sposa perfetta che il pubblico incontrerà il giorno del suo matrimonio, circondata dai cadaveri del suo nuovo marito e di ogni membro della sua famiglia. La polizia pensa che sia stato l'amante di Katie, Stefan. Stefan pensa che sia stata Katie. Katie pensa che sia stato il suo ex marito. Nessuno sa quale sia la verità. Al cast della serie si sono uniti anche Jade Harrison (Fondazione) e Jamie Michie (Il Trono di Spade) nei panni dei detective incaricati di indagare sugli omicidi, oltre a Callie Cooke (Britannia), Bhav Joshi, Ioanna Kimbook e Omar Baroud (The Innocents).

Una promozione per il Disney+ Day

Con il Disney+ Day, gli abbonati a Disney+ hanno visto l'offerta della piattaforma streaming arricchirsi di 17 contenuti in esclusiva, tra cui la nuova miniserie Dopesick con Michael Keaton, il film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il documentario sulla recente esperienza cinematografica del concerto di Billie Eilish Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles - Making Of e il film d'avventura Disney per famiglie Jungle Cruise. Sono arrivati inoltre la commedia musicale romantica e fantasy del 2007 Come d’incanto con Amy Adams e Patrick Dempsey che unisce live-action e animazione, la nuovissima serie originale di corti I Racconti di Olaf, la serie per ragazzi ambientata negli anni '90 Intrecci del passato e il corto I Simpson in Plusaversary. Tutti questi contenuti possono essere visti approfittando di una speciale promozione che fino a oggi domenica 14 novembre permette ai nuovi abbonati che attivano il servizio e a coloro che riattivano la sottoscrizione di entrare a far parte della community Disney+ al prezzo di 1,99 € per il primo mese.