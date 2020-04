Dirty John: The Betty Broderick Story, un nuovo trailer in attesa della stagione 2

News Serie TV

Amanda Peet e Christian Slater protagonisti del "divorzio più disastroso d'America".

The Betty Broderick Story, seconda stagione del crime drama antologico di USA Dirty John, si mostra in un nuovo trailer in attesa del 2 giugno, giorno in cui debutterà negli Stati Uniti con un doppio episodio. Dopo il fortunato ciclo inaugurale con Connie Britton ed Eric Bana, in Italia disponibile in streaming su Netflix, nel cast troviamo ora Amanda Peet (Brockmire) e il vincitore del Golden Globe Christian Slater (Mr. Robot).

Dirty John 2: La trama di The Betty Broderick Story

Ambientato tra gli anni '60 e '80, questo secondo ciclo di episodi segue Peet nei panni di Betty Broderick e Slater in quelli di suo marito Dan. Dopo anni di sacrifici e sofferenze sostenendo il marito nei suoi studi universitari, Betty si sta godendo i frutti delle loro fatiche - inclusa una meravigliosa casa nei sobborghi - da quando Dan si è affermano nella comunità legale di San Diego. La sua vita perfetta come moglie e madre è però sconvolta quando scopre che Dan la sta tradendo con Linda (Rachel Keller, Legion), una sua impiegata, una bella e brillante giovane donna con la quale può dimenticare facilmente le battaglie del suo passato.

Un'epica storia di amore, tradimento e morte, gli 8 episodi di The Betty Broderick Story ripercorrono il matrimonio e in particolare il divorzio di Betty e Dan Broderick, il "più disastroso d'America" come è stato definito una volta da Oprah Winfrey. Il resto del cast include Missi Pyle (Impulse), Holley Fain (Grey's Anatomy), Emily Bergl (Shameless), Lena Georgas (Westworld), Tiera Skovbye (Riverdale) e Chris Mason (Pretty Little Liars: The Perfectionists).