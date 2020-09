Dirty Diana: Demi Moore gestirà un sito erotico in una serie Amazon Prime Video

News Serie TV

La potenziale nuova serie si basa sul podcast omonimo di Shana Feste.

Demi Moore ha scelto nuovamente il piccolo schermo per il suo prossimo progetto. Vista di recente in Brave New World, la star di Ghost ha firmato con Amazon Prime Video per il ruolo di protagonista in Dirty Diana, serie drammatica basata sul podcast omonimo di Shana Feste di cui lei stessa è stata la voce narrante.

I primi dettagli di Dirty Diana

Liberamente ispirata alla vita matrimoniale della Feste, Dirty Diana racconta come due partner possano ritrovarsi l'un l'altro attraverso la perseveranza, l'attaccamento e il sesso. Moore interpreterà la Diana del titolo, una donna che gestisce segretamente un sito erotico nel quale le donne rivelano le proprie fantasie più intime, come fuga dal loro matrimonio fratturato. L'attrice darà inoltre il suo contributo alla serie come produttrice esecutiva.

Attualmente in fase di sviluppo, Dirty Diana sarà diretta dalla Feste e da lei scritta insieme con Jennifer Besser, la collega che l'ha affiancata nella realizzazione del podcast. Al momento non è chiaro se qualcuno degli altri interpreti di quest'ultimo progetto - come Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire), Carmen Ejogo (True Detective), Betsy Brandt (Breaking Bad) e Max Greenfield (The Neighborhood) - reciterà anch'esso nell'adattamento televisivo.