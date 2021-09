Dinner Club: Dal Delta del Po al Cilento, gli splendidi scenari dello show di Carlo Cracco su Amazon Prime Video

News Serie TV

Lo chef stellato ha attraversato l'Italia insieme a sei amici facendo un viaggio attraverso luoghi e sapori della nostra penisola: ecco quali sono le location che tolgono il fiato.

Ha debuttato venerdì scorso 24 settembre su Amazon Prime Video Dinner Club, un innovativo show di genere food travelogue che vede protagonisti lo chef Carlo Cracco e sei attori italiani. Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea hanno accompagnato lo chef stellato in giro per l'Italia alla scoperta di ricette, territori ed esperienze gastronomiche di vario genere. I sei episodi dello show, tra una battuta e l'altra dei protagonisti e in un clima rilassato e sereno, fanno conoscere agli spettatori luoghi inediti e sapori particolari. Ecco un recap di tutte le splendide location che Cracco e i suoi compagni di viaggio visitano, dalla laguna di Venezia alla Maremma toscana. Non dateci la colpa se, dopo aver visto gli episodi di Dinner Club, vi verrà voglia di mettervi lo zaino in spalla e partire.

Su e giù per la penisola: I luoghi di Dinner Club

Episodio 1 – Delta del Po

Carlo e Fabio De Luigi scoprono i sapori tipici della Delta del Po. Su un houseboat percorrono le acque del fiume più lungo d'Italia fino a raggiungere la laguna di Venezia. Qui assaggiano piatti semplici ma anche stellati e con ingredienti afrodisiaci.

Episodio 2 - Puglia e Basilicata

A bordo di un camper d'epoca, Carlo Cracco e Luciana Littizzetto attraversano la Puglia e la Basilicata: li ospitano gli splendidi borghi di Monopoli, Conversano, Altamura e Matera. Luciana cerca di sopravvivere alla guida di Carlo e si cimenta in cucina, lui invece affronta una delle sue più grandi paure: quella dell'altitudine. Al rientro però li attende una cena da preparare, una cena a base di sapori pugliesi-lucani, balli e inaspettate dichiarazioni d'amore.

Episodio 3 - Sardegna

A bordo di una macchina d’epoca, Carlo Cracco e Diego Abatantuono scoprono i gusti della Sardegna poco conosciuta, quella di perle nascoste come Villagrande Strisaili e Supramonte di Orgosolo. Tra scosse amorose e gastronomiche, tradizioni pastorali e centenarie, affrontano il viaggio con molto appetito facendo addirittura tornare Carlo “allievo” in cucina. Alla cena del Dinner Club è però Diego a dover mostrare le sue abilità culinarie, ma non tutti le riconoscono.

Episodio 4 - Cilento

Carlo Cracco e Valerio Mastandrea percorrono in bicicletta la Via Silente, uno dei percorsi più belli del Cilento, che attraversa il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano passando da Castelnuovo Cilento, Trentinara, fino alle spiagge della Costa del Mito, tra Palinuro e Marina di Camerota. Tra i luoghi più suggestivi visitati da Carlo e Valerio c'è la spettrale Roscigno vecchia, patrimonio mondiale Unesco. Tra prime volte gastronomiche, incontri di un certo livello, problemi di comprensione e molto acido lattico, Carlo e Valerio scoprono i segreti di una cucina semplice e autentica. Ed è proprio la semplicità, la chiave del piatto con cui provano a conquistare il Dinner Club.

Episodio 5 - Maremma

Carlo Cracco decide di portare Sabrina Ferilli in Maremma a bordo di un fuoristrada. La mascolinità toscana ostacola il loro rapporto, ma Carlo riesce sempre a riconquistare Sabrina grazie ai sapori e gusti toscani. Una scommessa e un uovo sodo decretano il destino della loro cena finale. Tra racconti di prime volte e intuiti culinari, Sabrina sorprenderà il resto del Dinner Club? A soprendere gli spettatori ci pensano i borghi di Pitigliano e Scansano e le Terme di Saturnia.

Episodio 6 – Sicilia

A bordo di una spiaggina, Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino vivono la vera ospitalità del sud, quella della Sicilia. Tra mare ed entroterra, Carlo insegna a Pierfrancesco le basi, come ad esempio condire un’insalata, per poi farlo confrontare anche con piatti di altissimo livello. Una volta tornati, i due rielaborano una ricetta stellata scatenando l’invidia di alcuni membri del Dinner Club. Tra i luoghi visitati da Cracco e Favino tolgono davvero il fiato Trapani, il Monastero delle Benedettine di Palma di Montechiaro, Aragona e Licata.