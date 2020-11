Dial M for Murder: Alicia Vikander e Terence Winter sviluppano una serie antologica basata su Il delitto perfetto

News Serie TV

Il drama sarà una reinterpretazione al femminile dell'opera di Frederick Knott su cui è basato a sua volta l'omonimo film di Alfred Hitchcock del 1954.

Per Dial M for Murder, il dramma da cui Alfred Hitchcock ha tratto il film Il delitto perfetto, è tempo di un nuovo adattamento tv. L'ideatore di Broadwalk Empire Terence Winter e l'attrice Alicia Vikander stanno lavorando insieme a MGM/UA Television a una serie antologica basata sulla stessa opera, ma che racconterà la storia da una prospettiva femminile. Il progetto, ancora senza una rete di riferimento, coinvolgerà Vikander anche come protagonista.

I primi dettagli di Dial M for Murder

Il film del 1954 con Grace Kelly, Ray Milland e Robert Cummings era incentrato su un ex campione di tennis che decideva di assoldare un ex compagno di scuola per uccidere la moglie consegnandogli un alibi di ferro, ma il piano non andava come previsto. Non sappiamo se la nuova serie tv ricalcherà pedissequamente questa trama ma sappiamo che reimmaginerà il thriller da un punto di vista femminile. Michael Mitnick sarà il creatore mentre Winter e Vikander saranno produttori esecutivi e supervisioneranno il progetto.

Se la serie trovasse una rete, non sarebbe comunque il primo adattamento televisivo de Il delitto perfetto visto che il dramma di Knott è stato più volte riproposto in tv sia da BBC che da NBC e ABC, anche se non di recente: l'ultimo adattamento tv è quello a colori di ABC e risale al 1968.

Gli altri progetti di Vikander e Winter

Per Alicia Vikander si tratterebbe del primo ruolo regolare in una serie tv statunitense, visto che è conosciuta principalmente per i suoi lavori sul grande schermo: tra i film più celebri dove l'abbiamo vista ricordiamo Tomb Raider e The Danish Girl mentre, prossimamente, interpreterà l'attivista Gloria Steinem nel biopic The Glorias. Terence Winter, intanto, sta lavorando anche ad altri progetti: ricordiamo una miniserie true crime su due poliziotti corrotti, un drama, ancora senza titolo, sulla storia del crimine organizzato in America in sviluppo a Showtime insieme a Nicholas Pileggi, e una serie spin-off di The Batman di Matt Reeves nella quale è coinvolto come sceneggiatore.

