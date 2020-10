Dexter torna in tv con 10 nuovi episodi: Il revival ordinato a Showtime!

News Serie TV

Michael C. Hall riprenderà il ruolo del serial killer Dexter Morgan in un nuovo ciclo di episodi in onda nel 2021.

Dexter Morgan ha avuto nostalgia della sua vecchia vita prima di quanto ci si potesse aspettare. In modo del tutto inatteso, la rete americana Showtme ha annunciato che Michael C. Hall riprenderà il ruolo del famigerato ematologo/serial killer in un revival di 10 episodi in onda nell'autunno del 2021. A scrivere questa sorta di nona stagione sarà il produttore esecutivo e showrunner della serie originale Clyde Phillips, in vista dell'nizio delle riprese previsto invece per quest'inverno.

Showtime ordina il revival di Dexter

"Dexter è una serie molto speciale, sia per i suoi milioni di fan che per Showtime, poiché questo show rivoluzionario ha contribuito ad accendere i riflettori sulla nostra rete negli anni scorsi". ha spiegato il presidente di Showtime Gary Levine in un comunicato. "Avremmo rivisitato questo personaggio unico solo se fossimo riusciti a trovare un approccio creativo davvero degno della brillante serie originale. Ebbene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall l'hanno trovato e non vediamo l'ora di girarlo e mostrarlo al mondo!".

Per quanto sorprendente possa essere l'annuncio di un revival di Dexter, le voci di un possibile ritorno in tv si rincorrevano da anni, principalmente a causa di quel finale giudicato da molti non soddisfacente. Incluso Hall. In una precedente occasione, l'attore aveva detto: "Se mi è piaciuto? Non penso di averlo neppure visto. Ho pensato che fosse narrativamente soddisfacente, ma non abbastanza saporito. Penso che la serie abbia perso in parte l'attimo. In particolare a causa del tempo in cui siamo rimasti in onda, del capitale narrativo speso, del fatto che i nostri autori potevano essere gasati. Forse alcuni volevano qualcosa di più soddisfacente, forse si aspettavano un lieto fine per lui, entrambi o un senso di chiusura più marcato".

L'ultima volta di Dexter in tv

Uno dei più grandi successi di Showtime, se non il più grande, Dexter si era conclusa nel settembre del 2013 dopo quasi cento episodi. Nell'ultimo, Dexter Morgan, il giustiziere mascherato da tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, aveva simulato la propria morte e assunto una nuova identità, allontanandosi da tutti coloro che gli erano stati vicini, con la volontà di proteggerli da se stesso dopo aver tolto la vita alla sorella Debra (Jennifer Carpenter), in verità un raro atto umano per lui. Nessuna parola al momento su come la storia proseguirà e sugli altri personaggi coinvolti, inclusa eventualmente qualche conoscenza del suo passato, professionale o familiare. Per questo, evidentemente, bisognerà attendere.