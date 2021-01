Dexter: Rivelati ambientazione e nuovi personaggi del revival

News Serie TV

Annunciate altre quattro aggiunte al cast del revival di 10 episodi in arrivo in autunno su Showtime.

Complici i casting, in questi giorni abbonando i dettagli sull'atteso revival di Dexter. Dopo l'ingaggio di Clancy Brown per il ruolo del prossimo, principale antagonista del Dexter Morgan di Michael C. Hall, Deadline annuncia l'aggiunta di altri quattro attori al cast dei nuovi 10 episodi ordinati da Showtime: Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Underground), Johnny Sequoyah (Believe) e Jack Alcott (The Good Lord Bird).

Il revival di Dexter: Confermata l'ambientazione

Sappiamo che Brown è stato scelto per il ruolo di Kurt Caldwell, il sindaco ufficioso della piccola città di Iron Lake, descritto come un uomo potente, generoso e amato da tutti che possiede una stazione di servizio per camion. TVLine ha saputo che l'ambientazione del revival sarà esattamente quest'ultima, il che significa che Dexter lascerà i boschi dell'Oregon, dove lo avevamo lasciato negli ultimi minuti del finale, per tornare a est, sebbene più a nord rispetto a Miami, nello Stato di New York. Si tratta tuttavia di un luogo immaginario che la produzione creerà immortalando i paesaggi del Massachusetts, dove le riprese cominceranno il mese prossimo.

Le nuove aggiunte al cast

Altri dettagli inediti arrivano dalle quattro nuove aggiunte al cast. Jones interpreterà Angela Bishop, il capo della polizia di Iron Lake, una nativa americana. Miller sarà Logan, un sergente dello stesso dipartimento, nonché l'assistente allenatore di wrestling della locale scuola superiore. Alla Sequoyah è stato affidato il ruolo di Audrey, la sfacciata e ostinata figlia adolescente della Bishop. Alcott impersonerà invece Randall, con il quale Dexter avrà un incontro definito "significativo".