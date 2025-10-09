Dexter: Resurrection continua con una seconda stagione

News Serie TV

Paramount+ conferma Dexter: Resurrection! Il secondo revival di Dexter rinnovato per una seconda stagione.

Passerà un altro po' di tempo prima che gli occhi di Dexter Morgan tornino a chiudersi, o almeno a farcelo credere: Paramount+ ha rinnovato Dexter: Resurrection per una seconda stagione, disponibile in streaming prossimamente. L'annuncio è accompagnato da un breve video nel quale il protagonista, Michael C. Hall, ringrazia i fan per il loro sostegno.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/dexter-resurrection/3692/video/?vid=48098" title="Video Annuncio: Stagione 2: Michael C Hall annuncia ufficialmente l'arrivo di una nuova stagione - HD">Video Annuncio: Stagione 2: Michael C Hall annuncia ufficialmente l'arrivo di una nuova stagione - HD</a>

Dexter: Resurrection continua, ma sarà l'unica serie del franchise

Dexter: Resurrection è ambientata alcune settimane dopo il punto in cui la storia di Dexter Morgan si è conclusa - solo apparentemente in modo tragico - nel finale di Dexter: New Blood, il primo revival di Dexter. Sopravvissuto ai colpi di fucile del figlio Harrison (Jack Alcott), Dexter si sveglia dal coma scoprendo che quest'ultimo è scomparso senza lasciare traccia. Rendendosi conto di ciò che ha fatto passare a suo figlio, Dexter parte per New York City determinato a trovarlo e sistemare le cose. Ma queste si complicano quando Angel Batista (David Zayas) arriva da Miami con delle domande e Dexter si rende conto che il suo passato lo sta raggiungendo. Mentre padre e figlio affrontano la propria oscurità nella città che non dorme mai, si ritrovano immersi in una situazione più complicata di quanto potessero immaginare, capendo ben presto che l'unica via d'uscita è rimanere uniti.

Il rinnovo di Dexter: Resurrection per una seconda stagione segue di un mese e mezzo la cancellazione dello spin-off prequel Dexter: Original Sin, benché Paramount+ avesse già ordinato un altro ciclo di episodi. Una conseguenza della fusione tra Paramount Global e Sydance Media, con la nuova dirigenza orientata verso una differente strategia. Ovvero, concentrarsi su un solo show - Resurrection, appunto - a scapito dell'idea iniziare di un "Dexterverse" fatto di più serie interconnesse. Questo ha portato anche all'accantonamento del progetto di un altro spin-off su Trinity Killer, il personaggio interpretato da John Lithgow, nel frattempo unitosi al cast dell'adattamento televisivo di Harry Potter.