Dexter: Clancy Brown sarà il cattivo nel revival

News Serie TV

L'attore di Sleepy Hollow raggiunge la star Michael C. Hall nei nuovi 10 episodi della serie tv.

Il prossimo avversario di Dexter Morgan ha un volto e un nome. Secondo TVLine, la rete americana Showtime ha ingaggiato il veterano dello schermo Clancy Brown, in tv visto di recente in Emergence, Billions e Schooled, per il ruolo regolare del Big Bad nel revival di 10 episodi di Dexter in arrivo entro l'autunno.

Il ruolo di Clancy Brown nel revival di Dexter

Conosciuto anche per i suoi trascorsi in Sleepy Hollow e Carnivàle, nonché doppiatore per decine di serie animate, inclusa la popolarissima SpongeBob, Brown interpreterà Kurt Caldwell, il sindaco ufficioso della piccola città di Iron Lake. L'essenza del sogno americano, essendo passato dalla guida di grandi camion, lo stesso lavoro di suo padre, alla proprietà di un gran numero di camion e di una stazione di servizio per camion, Kurt è descritto come un uomo potente, generoso e amato da tutti. Un vero uomo del popolo che, se ti coprisse le spalle, la cosa ti farebbe sentire benedetto, mentre se dovessi mettergli il bastone tra le ruote, o fare del male a qualcuno che si trova nelle sue grazie, non ti rimarrebbe che chiedere aiuto a Dio.

Dexter: La trama del revival

Come anticipato nelle scorse settimane, questa ideale nona stagione di Dexter seguirà gli eventi narrati fino al 2013 ma sarà ambientata sette anni dopo quel finale controverso, quando Dexter (Michael C. Hall) simulò la propria morte in mare per cominciare una nuova vita in esilio, sotto falsa identità, nei boschi dell'Oregon. Non è chiarò se lo ritroveremo esattamente o nei pressi di questa piccola città nota come Iron Lake, nome che viene fatto per la prima volta proprio in occasione di questo casting. A novembre, lo showrunner Clyde Phillips aveva anticipato che nel revival Dexter dovrà fare i conti con un nuovo, grosso avversario, qualcuno della portata del Trinity Killer di John Lithgow o del procuratore Miguel Prado di Jimmy Smits, riferendosi evidentemente al ruolo di Brown, aggiungendo però che il peggior nemico di Dexter continuerà a essere Dexter, confermando il ritorno in lui di quello che conosciamo come il Passeggero Oscuro.