Desperate Housewives: Che fine hanno fatto le protagoniste? Ecco cosa fanno oggi

Le casalinghe di Wisteria Lane interpretate da Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Nicollette Sheridan ci sono rimaste nel cuore: ma dove sono finite le attrici dopo la serie?

Quanto ci manca Wisteria Lane con i suoi misteri, gli omicidi, i sotterfugi, gli imbrogli, la passione e la comicità dei suoi abitanti? Poche serie tv hanno saputo intrattenerci meglio di Desperate Housewives, il dramedy creato da Marc Cherry e in onda dal 2004 al 2012 sull'americana ABC. Per chi volesse fare un bel rewatch, ricordiamo che la serie è disponibile in streaming sia nel catalogo di Prime Video che in quello di Disney+ nella sezione Star, dove è stata inserita recentemente. Se rivedendola vi venisse da chiedervi che fine hanno fatto le iconiche protagoniste, le casalinghe disperate interpretate da Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Nicollette Sheridan, veniamo in vostro soccorso. Ecco dove sono e cosa fanno oggi le attrici di Desperate Housewives, quasi dieci anni dopo la conclusione della serie.

Cosa fanno oggi le protagoniste di Desperate Housewives?

Tra le attrici del cast principale di Desperate Housewives c'è chi ha continuato a recitare in serie di successo, chi ha coltivato la propria passione in cucina e chi ha intrapreso la carriera di produttrice. Insomma, le strade delle protagoniste si sono inevitabilmente divise. Ecco nel dettagli cosa fanno oggi Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Nicollette Sheridan.

Eva Longoria - Gabrielle Solis

Dopo l'esperienza nei panni della capricciosa ex modella Gabrielle, Eva Longoria ha continuato a lavorare brillantemente a Hollywood sia come attrice che come regista e produttrice. In tv l'abbiamo vista nel ruolo dell'avvocato Sophia Perez in Brooklyn Nine-Nine e poi nella singolare comedy Hot & Bothered. Come produttrice, ha lavorato nuovamente con Marc Cherry nella serie Devious Maids. Con la sia UnbeliEVAble Entertainment ha prodotto numerose serie tv: la più recente, della quale HBO Max ha ordinato l'episodio pilota, è la comedy The Gordita Chronicles, nella quale è coinvolta anche come regista.

Teri Hatcher - Susan Mayer

Teri Hatcher, dismessi i panni dell'interprete della sbadata e pasticciona Susan Mayer, ha recitato in ruoli ricorrenti in serie come Jane by Design, The Odd Couple e Supergirl ed è stata tra i doppiatori del film Disney Planes. Appassionata di cibo e cucina, ha partecipato come ospite o concorrente in diversi reality culinari come Chopped e The Great Celebrity Bake Off. Nel 2018 ha aperto un canale YouTube chiamato Hatching Change dove parla soprattutto di lifestyle.

Felicity Huffman - Lynette Scavo

Dopo il ruolo della "mamma disperata" Lynette Scavo, Felicity Huffman ha dato il meglio di sé in ruoli drammatici come in American Crime (che le è valsa tre nomination consecutive agli Emmy come miglior attrice protagonista in una miniserie o film), Get Shorty e la miniserie Netflix When They See Us, dove ha fatto la sua ultima apparizione tv prima della recente bufera giudiziaria che l'ha vista protagonista. L'attrice, infatti, è stata coinvolta nel famoso scandalo delle ammissione al college chiamato Varsity Blues. Condannata a 14 giorni di carcere e a 250 ore di servizi sociali dopo essersi dichiarata colpevole per aver pagato 15mila dollari per l'ammissione al college della figlia, l'attrice ha ora finito di scontare la pena. La vicenda, comunque, sembra non avere influito troppo sulla sua carriera. Corteggiatissima a Hollywood, Huffman potrebbe tornare presto in tv proprio su ABC in una comedy sul baseball.

Marcia Cross - Bree Van de Kamp

Estremamente convincente nei panni dell'algida Bree Van de Kamp, Marcia Cross è rimasta particolarmente legata a quel ruolo che ancora non è riuscita a scucirsi totalmente di dosso. Dopo Desperate Housewives, oltre ad alcuni ruoli minori, ha interpretato il presidente Claire Haas in Quantico e più recentemente la preside Cowher nella miniserie di YouTube Youth & Consequences. Nel 2018 ha annunciato di aver sconfitto un cancro all'ano e, da allora, lotta per scalfire i pregiudizi su questo tipo di malattia e diffondere consapevolezza sull'argomento.

Nicollette Sheridan - Edie Britt

Passata alla storia come il membro del cast più fumantino della serie, Nicollette Sheridan, l'interprete della passionale e calcolatrice Edie, abbandonò Desperate Housewives dopo la quinta stagione facendo causa, per ben 20 milioni di dollari, al creatore Marc Cherry per ingiusto licenziamento e altre questioni come aggressione, discriminazione e inflizione intenzionale di sofferenza emotiva. Le accuse rivolte da Nicollette Sheridan alla produzione della serie e allo showrunner, però, sono state in un secondo momento respinte da un giudice californiano. Successivamente l'attrice non ha trovato molto spazio in tv: l'unica serie dove ha recitato è stata Dynasty. Nel 2019 ha annunciato di ritirarsi dalle scene per trascorrere più tempo con sua madre, malata terminale ma, nel frattempo, ha fondato un marchio di creme idratanti antietà.