Death to 2020: Netflix annuncia un evento comico del creatore di Black Mirror

Nel cast dello speciale Samuel L. Jackson, Hugh Grant e Lisa Kudrow.

Chi meglio di Charlie Brooker, l'ideatore di Black Mirror, per riassumere questo 2020 in uno speciale televisivo? Netflix ha annunciato con un teaser trailer che lo sceneggiatore e produttore sta lavorando con la collega Annabel Jones a Death to 2020, un contenuto originale dal formato indefinito - il servizio di video in streaming lo descrive come un "evento comico" - per congedare "un anno particolarmente [inserire qui l'aggettivo che si preferisce]".

Presentato come "un evento comico catartico che non dimenticherai mai sull'anno che tutti vogliono lasciarsi alle spalle", Death to 2020 racconterà la storia dell'anno terribile che abbiamo passato - e dal quale forse non siamo ancora usciti - in uno speciale che, attraverso lo stile del documentario, si intratterrà con alcune delle (finte) voci più famose del mondo, il tutto condito con veri filmati di repertorio dagli ultimi 12 mesi.

Tra i talenti coinvolti, Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti e Joe Keery. A questi se ne aggiungeranno altri, mentre la lavorazione continua in vista di un debutto ancora senza una data.