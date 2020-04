Dead to Me 2: Netflix annuncia la data nel primo trailer della seconda stagione

News Serie TV

Ecco quando arrivano in streaming i nuovi episodi della dark comedy con Christina Applegate e Linda Cardellini.

Il weekend di Pasqua inizia con un piacevole annuncio da parte di Netflix: Dead to me, la comedy con Christina Applegate e Linda Cardellini che abbiamo inserito tra le migliori Serie TV di Netflix del 2019, tornerà molto presto sui nostri schermi con dieci nuovi episodi! Il colosso dello streaming ha annunciato la data di debutto della seconda stagione in un primo elettrizzante trailer.

Dead to Me: Il primo trailer e la data della seconda stagione

La seconda stagione, che debutterà su Netflix il prossimo 8 maggio, ripartirà dagli eventi con cui si era concluso il primo ciclo di episodi terminato con uno scioccante colpo di scena: Jen (Applegate) aveva colpito a morte l'ex interesse amoroso dell'amica Judy (Cardellini), Steve (James Marsden). "Come si fa a essere positivi? Non siamo in Biancaneve, siamo in un dannato Scarface!" dice nella clip Jen.

Dead to Me: La trama

Creata da Liz Feldman, Dead to Me è incentrata su Jen, una vedova determinata a risolvere l'omicidio di suo marito, investito da un pirata della strada. Durante una sessione di terapia di gruppo conosce Judy uno spirito libero che in poco tempo diventa sua amica. Ma Judy nasconde nel suo passato più di un segreto con cui Jen dovrà presto confrontarsi.

Le anticipazioni della seconda stagione

Stando alla sinossi della seconda stagione, nei nuovi episodi le due amiche devono affrontare le conseguenze delle loro azioni cercando a fatica di mantenere sepolti i loro segreti. Con un nuovo sorprendente visitatore in città e il detective Perez che sospetta di loro, Jen e Judy adottano misure drastiche per proteggere i loro cari e gli altri, costi quel che costi.

In attesa dell'arrivo dei nuovi episodi, Netflix ha diffuso anche il poster ufficiale della seconda stagione che vedete qui in basso.