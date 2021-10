DC's Legends of Tomorrow: Wentworth Miller tornerà nel 100° episodio

News Serie TV

La serie supereroistica sta per ripartire su The CW con la settima stagione.

Wentworth Miller indosserà il giubbotto di Leonard Snart/Captain Cold ancora una volta. Visto l'ultima volta in DC's Legends of Tomorrow nel 2018, l'attore riprenderà il suo ruolo nel 100° episodio della serie supereroistica di The CW, la cui settima stagione debutterà negli Stati Uniti la prossima settimana.

DC's Legends of Tomorrow festeggia i 100 episodi

In onda il 27 ottobre, la centesima ora darà uno sguardo alle passate avventure delle Leggende attraverso il punto di vista di Gideon, l'intelligenza artificiale della Waverider che nella settima stagione si farà carne e ossa attraverso l'interpretazione di Amy Louise Pemberton. "L'intero episodio si affida alla memoria di Gideon", ha spiegato il produttore esecutivo Phil Klemmer a TVLine. "Ci è venuto in mente, quando ci siamo ritrovati a fare una retrospettiva dei 100 episodi, che Gideon, in realtà, è l'unica persona che ha visto ogni cosa. Ovviamente Sara Lance c'è fin dall'inizio, ma è solo una persona. C'erano dei punti che le mancavano. Quindi, siamo stati entusiasti di tornare indietro attraverso le stagioni e di seguire l'evoluzione della serie attraverso gli occhi di Gideon".

Diretto dalla star Caity Lotz, l'episodio sarà anche un'occasione per "dare alla nuova generazione di Leggende, gli Astra e Spooner della squadra, l'opportunità di incontrare alcuni membri originali della gang", ha aggiunto Klemmer. Pertanto, i fan di lunga data possono aspettarsi "alcuni ospiti speciali" durante il 100° episodio, come Miller.