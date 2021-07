DC's Legends of Tomorrow: Matt Ryan interpreterà un nuovo ruolo nella stagione 7

News Serie TV

L'attore tornerà regolarmente nei nuovi episodi ma non nei panni di John Constantine.

Al Comic-Con di San Diego, i produttori di DC's Legends of Tomorrow hanno sorpreso i fan della serie supereroistica di The CW annunciando che Matt Ryan interpreterà un personaggio diverso da John Constantine nella prossima, settima stagione. Un'altra anticipazione importante ha riguardato invece Amy Louise Pemberton e la sua presenza nella serie.

DC's Legends of Tomorrow 7: Il nuovo ruolo di Matt Ryan

"Mentre l'arco narrativo di John Constantine nella serie volge al termine nella sesta stagione, il viaggio di Matt Ryan con le Leggende non è finito", ha detto il co-ideatore e produttore esecutivo Phil Klemmer durante il panel. L'attore vestirà i nuovi panni del Dott. Gwyn Davies, un eccentrico scienziato dei primi del Novecento che nel prossimo ciclo di episodi potrebbe essere l'unica speranza della squadra. "Come sanno tutti coloro che lo amano, alla fine, John Constantine andrà per la sua strada da solo", ha aggiunto Ryan. "Per John è arrivato il momento di separarsi dalle Leggende e per me di separarmi da John. Sono davvero entusiasta di dare forma a questo nuovo ruolo nella serie e di divertirmi un po' con esso, scoprendo come questo nuovo personaggio si inserisce e causa qualche problema alle Leggende".

Più Gideon per Amy Louise Pemberton

È stato annunciato anche che Amy Louise Pemberton, sin dalla prima stagione la voce di Gideon, l'intelligenza artificiale della Waverider, interpreterà una versione in carne e ossa dello stesso personaggio nella settima stagione. Inoltre, un trailer dei prossimi episodi della sesta ha mostrato - attenzione alle anticipazioni! - le prime immagini dell'attesissimo matrimonio delle Avalance, ovvero Sara Lance e Ava Sharpe (Caity Lotz e Jes Macallan), purtroppo interrotto bruscamente da un nemico familiare, oltre a quelle che potrebbero essere le oscure circostanze dell'uscita di scena di John Constantine.