Dawson's Creek è in streaming su Netflix ma senza la storica sigla: Ecco perché

Tutte le stagioni del teen drama cult sono disponibili anche su Netflix ma c'è chi protesta per la mancanza della famosa canzone di apertura I Don't Want To Wait: non è una novità e vi spieghiamo perché.

Chi oggi farà partire la maratona di Dawson's Creek, il teen drama cult appena arrivato in streaming su Netflix (ricordiamo che era già disponibile su Prime Video) forse rimarrà parecchio deluso di non potersi scatenare sulle note della storica sigla della serie, I Don't Want to Wait (meglio nota al pubblico italiano semplicemente come "Anuwanuwei") di Paula Cole. Molte persone che hanno seguito la serie in tv tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, infatti, associano inevitabilmente la storia di Dawson, Pacey, Joey, Jen e tutti gli altri ragazzi di Capeside a quell'indimenticabile ritornello. Al posto della canzone di Paula Cole, invece, ascolteranno Run Like Mad di Jann Arden che nella versione televisiva della serie si sentiva solo negli episodi della prima stagione. Ma perché I Don't Want to Wait ha dovuto cedere definitivamente il posto alla (pure bellissima e memorabile) Run Like Mad? È una storia lunga e che inizia ormai oltre vent'anni fa e riguarda, in sostanza, dei problemi di diritti.

Che fine ha fatto la sigla di Dawson's Creek? Tutta la storia

La storia della sigla di Dawson's Creek ha inizio quando nel 1998, alla vigilia del debutto della serie sulla rete americana WB, l'ideatore Kevin Williamson avrebbe voluto usare per i titoli di testa la famosa canzone di Alanis Morrissette Hand in My Pocket (presente nella prima versione dell'episodio pilota). Tuttavia, le trattative tra Morissette e lo studio fallirono e non vennero concessi i diritti di utilizzo di Hand in My Pocket. Il produttore esecutivo Paul Stupin, allora, contattò la cantautrice canadese Jann Arden affinché scrivesse un tema apposito per la serie: nacque allora Run Like Mad. La canzone di Paula Cole, però, intanto venne usata per alcuni promo e convinse definitivamente la rete che, quindi, decise all'ultimo minuto di accantonare il brano di Arden a favore del celebre "Anuwanuwei". "Non avevo idea che sarebbe stato un tale successo, eclissando totalmente la mia carriera", ha detto recentemente Paula Cole intervistata da Independent (a proposito: riuscite a credere che la cantante ad oggi non ha mai visto Dawson's Creek?).

"Anuwanuwei" sostituita con Run Like Mad: Cosa è andato storto

Dopo la messa in onda in tv, Cole reclamò i diritti della sua canzone se usata anche nella versione in DVD di tutti gli episodi (cosa mai fatta da Jann Arden, che invece aveva scritto Run Like Mad appositamente per lo show). Sony, allora, per motivi puramente finanziari decise di ripiegare nuovamente su Run Like Mad visto che ormai possedeva i diritti. Questo non è avvenuto soltanto con I Don't Want to Wait ma anche con tante altre canzoni presenti nella colonna sonora della serie, poi sostituite negli episodi presenti nei DVD. Fortunatamente, la versione italiana dei DVD non presenta cambiamenti rispetto alla versione televisiva (quindi tenetevi stretta la vostra collezione di cofanetti, se li avete). La stessa cosa, però, non si può dire per gli episodi in streaming dove la sigla è ormai definitivamente Run Like Mad.

Ve lo diciamo subito: la sigla non è ANUWANUWEI. Lo sappiamo, fa malissimo, ma non dipende da noi 💔 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 15, 2021

Le proteste dei fan e il (possibile) colpo di scena

Ogni volta che Dawson's Creek torna in streaming la polemica sulla sigla si accende (è successo anche negli Stati Uniti dove Netflix l'ha riproposta dallo scorso 1° novembre). Questa mattina anche Netflix Italia ha messo le mani avanti avvisando i fan della serie che gli episodi disponibili sulla piattaforma non presentano la storica canzone (non allarmatevi se vedete online solo la prima stagione, le successive 5 verranno caricate in giornata). Non sono mancate le proteste sui social di chi si è detto "scioccato" dalla notizia, tra simpatici meme e commenti sarcastici. Paula Cole, dal canto suo, ha ricordato come ancora oggi venga ancora tartassata dai fan della serie che vogliono sapere che fine ha fatto la sua canzone. Le pressioni, secondo la cantautrice, avrebbero spinto Sony a contattarla per ripristinare I Don't Want To Wait come sigla di apertura. Le trattative sarebbero in corso ma ancora la strada è lunga. "Tutto ciò è avvenuto grazie ai fan. Ai loro post, ai tweet e al loro favoloso feedback. Sony finalmente se ne è accorta e ho capito che vorrebbe accontentare i fan. Io ne sono molto felice", ha detto la cantante. Il consiglio, quindi, è di non arrendersi e continuare a canticchiare "Anuwanuwei", come si faceva nei lunghi pomeriggi estivi quando Dawson's Creek era sinonimo di spensieratezza e drammi adolescenziali.