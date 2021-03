David Tennant e Stanley Tucci su Netflix con la miniserie Inside Man

News Serie TV

Il drama in quattro parti è una creazione di Steven Moffat, una delle menti dietro le acclamate Doctor Who e Sherlock.

La star di Good Omens David Tennant e il nominato all'Oscar Stanley Tucci (Amabili resti) saranno i volti di Inside Man, prossima miniserie del co-ideatore di Sherlock Steven Moffat per la rete britannica BBC e il colosso internazionale dello streaming Netflix.

Inside Man: I dettagli della miniserie

Scritta da Moffat, che pare non abbia ancora rivelato a nessuno il finale della sua storia, e diretta dal collega di Sherlock Paul McGuigan, il drama in quattro parti ruota attorno a un prigioniero nel braccio della morte di un penitenziario statunitense, a un vicario in una sonnolenta cittadina inglese e a un insegnante di matematica intrappolato in una cantina, personaggi le cui strade si intrecciano nel modo più inaspettato. Accanto a Tennant e Tucci reciteranno Dolly Wells (Dracula) e Lydia West, reduce dall'acclamata It's a Sin.

Il team di produzione include tra gli altri Sue Vertue della Hartswood Films, moglie di Moffat, con la quale ha dichiarato di non vedere l'ora di "strisciare fuori dalla nostra clausura" per mettersi al lavoro sulla miniserie, descritta da Chris Sussman di Netflix come "diabolicamente brillante".