David Tennant e la moglie Georgia protagonisti di una serie ispirata a Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Il potenziale drama, intitolato Hide, è in sviluppo presso il servizio di video in streaming Peacock.

Da Doctor Who a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde il passo è breve. Il prossimo lavoro di David Tennant potrebbe essere in casa Peacock. Il servizio di video in streaming di NBCUniversal, infatti, sta sviluppando una nuova serie thriller ispirata al famoso racconto di Robert Louis Stevenson. L'attore scozzese è coinvolto come protagonista e produttore esecutivo insieme alla moglie Georgia Tennant. Lo fa sapere Deadline aggiungendo che il progetto, intitolato semplicemente Hide, è scritto dalle sceneggiatrici Michele Fazekas e Tara Butters (Agent Carter) ed è diretto dalla regista nominata agli Emmy per Bridgerton e ai BAFTA Julie Anne Robinson, anche produttrice esecutiva.

Hide: I primi dettagli sulla potenziale nuova serie tv con David Tennant

In Hide, la storia del dottor Jekyll e di Mr. Hyde diventa un thriller cospirativo. Al centro del racconto c'è un giornalista investigativo (David Tennant) che si imbatte in una storia che potrebbe risollevare la sua carriera. Ma scopre presto di aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e diventa bersaglio di avversari sconosciuti che faranno di tutto per metterlo a tacere. Mentre le persone intorno a lui scompaiono o muoiono, durante la fuga subisce un grave incidente dagli incredibili effetti collaterali. Si rende conto, così, che il mondo è pieno di mostri e che lui potrebbe essere uno di loro.

Le dichiarazioni

"Sono entusiasta di avere questa opportunità di lavorare con persone così creative e di talento", ha detto la regista Julie Anne Robinson. “La storia di Jekyll e Hyde è un classico ed è così emozionante portare sullo schermo una nuova ed entusiasmante versione con collaboratori così brillanti”.

Uno dei miei primi lavori è stato interpretare un poliziotto in un adattamento radiofonico della BBC di Dr. Jekyll e Mr. Hyde", ha aggiunto David Tennant. "Ho letto il libro molti anni fa e sono rimasto affascinato da questo personaggio da quando ho memoria. Questa storia mi ha seguito per anni. Quando Julie Anne mi ha avvicinato per parlarmi di una reinterpretazione ambientata nel 21° secolo, con le magnifiche Fazekas e Butters e con la sempre brillante Georgia Tennant, non le ho lasciato finire la frase. Non potrei essere più entusiasta di interpretare questo personaggio, raccontare questa storia e lavorare con queste persone".

David e Georgia Tennant hanno già recitato insieme nella serie di BBC Staged che ha ricevuto numerosi premi e nomination. David Tennant, inoltre, tornerà prossimamente di nuovo nel ruolo del demone Crowley nella seconda stagione di Good Omens accanto a Michael Sheen. Ma non è tutto: lo vedremo presto anche nell'adattamento tv Rai di Il giro del mondo in 80 giorni e su Netflix con la miniserie Inside Man.