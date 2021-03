David Duchovny avrà tre mogli in una serie tv basata su un suo romanzo

News Serie TV

Truly Like Lightning è in sviluppo a Showtime, la rete della sua Californication.

David Duchovny potrebbe tornare presto in tv con un nuovo ruolo da protagonista. La star di X-Files e Californication sta collaborando con la rete via cavo Showtime allo sviluppo di Truly Like Lightning, serie basata sul suo romanzo omonimo. Secondo Deadline, Duchovny, che ne sarà l'interprete principale, sta scrivendo la sceneggiatura dell'adattamento con Tyler Nilson e Michael Schwartz.

La trama di Truly Like Lightning

Pubblicato lo scorso febbraio, Truly Like Lightning racconta la storia di Bronson Powers (il personaggio interpretato da Duchovny), un ex stuntman di Hollywood convertito al mormonismo che negli ultimi 20 anni ha vissuto nel deserto fuori Joshua Tree con le sue tre mogli e i loro dieci figli. Quando un'ambiziosa imprenditrice edile di nome Maya si imbatte nella loro terra, sperando di trarne un profitto, fa una scommessa con la famiglia che mette in moto quella che viene descritta come "una letale catena di eventi".

Se la serie sarà ordinata, Nilson e Schwartz daranno il loro contributo anche come registi. "Sono felicissimo di tornare a casa da Showtime con il team dal talento unico formato da Schwartz e Nilson", ha detto Duchovny al sito. "È una collaborazione che non vedo l'ora di cominciare".