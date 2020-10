Dash & Lily: Il trailer ufficiale della nuova serie natalizia di Netflix

News Serie TV

Nel cast della commedia romantica i giovani attori Austin Abrams e Midori Francis.

Per quanto difficile, proviamo per un attimo a rimuovere dalla testa il fatto che il mondo intero sia stretto nella morsa di una terribile emergenza sanitaria e fantastichiamo con Dash & Lily, una nuova commedia romantica ambientata a New York City durante il Natale. Disponibile in streaming su Netflix dal 10 novembre, la serie di Joe Tracz (Una serie di sfortunati eventi) si mostra in un delizioso trailer ufficiale.

La trama e il cast di Dash & Lily

Basata su Dash & Lily's Book of Dares, gli apprezzati romanzi Young Adult di Rachel Cohn e David Levithan, e prodotta dallo stesso Shawn Levy di Stranger Things con l'attore e cantante Nick Jonas, Dash & Lily racconta la storia dell'amore vorticoso che durante le festività natalizie nasce tra il cinico Dash (Austin Abrams, Euphoria) e l'ottimista Lily (Midori Francis, The Birch). Lui intelligente, maturo e indifferente all'atmosfera natalizia, lei brillante, piena di speranza, frizzante e amante del Natale, i due scoprono - attraverso un taccuino preso e lasciato avanti e indietro per tutta New York City - di avere in comune molte più cose di quante si sarebbero aspettati mentre ogni angolo della città brulica di vita in questo speciale periodo dell'anno.

Nella serie recitano anche Dante Brown (Lethal Weapon) con il ruolo di Boomer, il migliore amico di Dash; Troy Iwata (New Amsterdam) di Langston, il romantico e impulsivo fratello maggiore di Lily; Keana Marie (Flaked) di Sofia, l'ex fidanzata di Dash; James Saito (Altered Carbon) di Arthur, il nonno iperprotettivo di Lily; e Jodi Long (Sullivan & Son) della Sig.ra Basil E., l'eccentrica prozia di quest'ultima. Si aggiungono Glenn McCuen (Good Trouble), Michael Park (Stranger Things), Gideon Emery (Scream: La serie), Jennifer Ikeda (Tell Me a Story), Diego Guevara, Agneeta Thacker (Instinct), Leah Kreitz e Ianne Fields Stewart (Pose).