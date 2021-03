Dan Brown's Langdon, la serie prequel de Il Codice da Vinci, ordinata ufficialmente a Peacock

News Serie TV

In sviluppo originariamente per NBC, il drama basato sul terzo romanzo di Dan Brown dedicato al professor Langdon arriverà sul servizio di video in streaming di NBCUniversal.

Oltre un anno dopo l'ordine dell'episodio pilota, ora sappiamo che Dan Brown's Langdon (conosciuta precedentemente come Langdon), la serie prequel de Il Codice da Vinci, vedrà ufficialmente la luce. Il drama, precedentemente in sviluppo a NBC, è stato ora ordinato ufficialmente a Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal.

Langdon: La trama e il protagonista

Basata sul thriller Il simbolo perduto, terzo romanzo della serie letteraria di Dan Brown incentrata sul professore di storia dell'arte Robert Langdon (libro che in realtà è ambientato cronologicamente dopo gli eventi de Il codice da Vinci), la serie si concentra sulle prime avventure del simbologista di Harvard, chiamato a risolvere una serie di pericolosi enigmi per salvare il suo mentore, che è stato rapito, e contrastare un'agghiacciante cospirazione mondiale. Il ruolo del protagonista, che al cinema fu di Tom Hanks nei tre film tratti dai popolari romanzi Il codice da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno, qui è affidato invece alla star di Succession Ashley Zukerman (lo vedete al centro nella foto in alto, una delle prime immagini ufficiali della serie tv).

Il cast

Il resto del cast include Valorie Curry (The Following), Rick Gonzalez (Arrow), Eddie Izzard (The Riches), Sumalee Montano (10 Cloverfield Lane) e Beau Knapp (Seven Seconds). L'adattamento porta la firma degli sceneggiatori di Revenge e Criminal Minds Dan Dworkin e Jay Beattie che saranno anche produttori esecutivi con Brown, il regista dei tre precedenti adattamenti cinematografici Ron Howard e Brian Grazer.

Le dichiarazioni di NBCUniversal e di Dan Brown

"Siao rimasti sbalorditi davanti all'episodio pilota di Dan Brown's Langdon. Ha un enorme potenziale per diventare un grande successo e la nostra nuova struttura ci consente di spostarlo su Peacock e dargli tutte le opportunità per renderlo una hit", ha dichiarato tramite un comunicato Susan Rovner, Presidente di NBCUniversal Television and Streaming.

Dan Brown ha aggiunto: "Sono assolutamente entusiasta di lavorare di nuovo con Ron e Brian su un altro progetto dedicato a Langdon. Volevamo tutti dare vita a Il simbolo perduto da un po' di tempo e sono grato a CBS Studios, Imagine Television Studios, Universal Television e Peacock per aver unito le forze in modo da rendere questo progetto una realtà. Dan Dworkin e Jay Beattie hanno scritto una sceneggiatura straordinariamente accattivante, e il cast e le performance sono perfetti".