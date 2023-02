Daily Alaskan, su Disney+ la nuova serie con Hilary Swank: La trama e tutto quello che c'è da sapere

News Serie TV

È arrivato anche in Italia, in streaming su Disney+, il drama creato da Tom McCarthy con protagonista il premio Oscar Hilary Swank: ecco di cosa parla, chi sono gli attori e qualche curiosità.

Disney+ ha aggiunto oggi, e un po' a sorpresa, nel suo catalogo la nuova serie Daily Alaskan (il titolo originale è Alaska Daily), drama tra le novità della stagione televisiva 2022-2023 dell'americana ABC. Creata dal premiato regista de Il caso Spotlight Tom McCarthy e vagamente ispirata a fatti reali, la serie può contare su una protagonista premio Oscar, Hilary Swank. Ma di cosa parla, qual è la trama di Daily Alaskan e quando escono gli altri episodi? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa nuova serie tv.

Daily Alaskan: La trama

In Daily Alaskan Hilary Swank interpreta Eileen Fitzgerald, una premiata giornalista investigativa con una carriera ricca di successi alle spalle. Dopo un passo falso nel suo lavoro, però, Eileen lascia la sua frenetica vita newyorchese e si trasferisce nel remoto stato dell'Alaska dove inizia a lavorare per un quotidiano gratuito di Anchorage, seguendo un percorso di redenzione professionale e personale. Il suo primo incarico è trovare lo scoop in un caso irrisolto intriso di cospirazione che coinvolge un serial killer le cui vittime sono tutte donne indigene.

Il cast

Altri personaggi che conosciamo nella serie sono il caporedattore Stanley Cornik (Jeff Perry, Scandal) e la reporter di punta del Daily Alaskan Roz Friendly (Grace Dove, Revenant). Il resto del cast comprende Meredith Holzman (The Good Fight), Matt Malloy (Here and Now), Pablo Castelblanco (Room 104), Ami Park (This Is Us) e Craig Frank (The Messengers), interpreti degli altri giornalisti e impiegati del Daily Alaskan.

Qualche curiosità su Daily Alaskan

Su Disney+ Daily Alaskan sarà disponibile con un episodio a settimana. La prima stagione è composta da 10 episodi, 6 dei quali sono già andati in onda negli Stati Uniti (è previsto che la serie torni con i restanti 4 su ABC dal prossimo 2 marzo). Al momento non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione, visto che gli ascolti in madrepatria non sono stati particolarmente brillanti: ha convinto una media di 2.93 milioni di spettatori a settimana, pari allo 0.24 di rating nel target demografico di riferimento 18-49 anni. Tra i drama in onda su ABC questa stagione, Daily Alaskan si colloca solo al sesto posto per numero di spettatori.

La gravidanza di Hilary Swank durante le riprese

Durante le riprese della serie, Hilary Swank ha scoperto di essere incinta e di aspettare 2 gemelli a 48 anni. All'inizio, tuttavia, ha nascosto la gravidanza all'intera troupe accampando scuse per non girare scene particolarmente faticose. Parlando con Page Six, l'attrice ha raccontato di aver addirittura finto di non saper fare jogging per evitare una determinata scena e di aver chiesto una controfigura che la facesse al posto suo. Solo a ottobre 2022 Swank ha rivelato al mondo la sua gravidanza, ospite di Good Morning America.