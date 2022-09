Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, ecco il secondo trailer della miniserie Netflix!

News Serie TV

Come promesso da Ryan Murphy, è arrivato il secondo trailer di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, con Evan Peters nel ruolo del serial killer cannibale. Dal 21 settembre su Netflix.

Come promesso da Ryan Murphy è arrivato alla vigilia del suo debutto su Netflix, il secondo trailer di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. La miniserie in 10 episodi getta nuova luce sui crimini del cannibale di Milwaukee, che con i complici errori della polizia e in generale del sistema giudiziario ha potuto uccidere, smembrare, conservare e in alcuni casi conservare i resti di 17 vittime innocenti, uomini e ragazzi rimorchiati nei locali, che cercava poi di trasformare in zombi in suo potere, trapanando loro il cervello. Quella di Jeffrey Dahmer è una storia che mette ancora i brividi.

L'attrice premio Emmy Niecy Nash regala una straordinaria interpretazione nei panni di Glenda Cleveland, un'attenta abitante del vicinato che lotta per la giustizia in Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Tra il 1978 e il 1991 Jeffrey Dahmer ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l'attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto del razzismo sistemico e dell'incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio. Il cast include anche Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller e Dyllón Burnside.