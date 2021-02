CSI: Tre aggiunte al cast del revival

News Serie TV

Matt Lauria, Paula Newsome e Mel Rodriguez hanno raggiunto i veterani della serie William Petersen e Jorja Fox.

Tutta l'euforia per i ritorni in tv di Dexter e Sex and the City potrebbe aver fatto passare di mente che un po' di tempo fa il revival di un'altra serie tv di culto, CSI, era stato annunciato da CBS. Nelle scorse ore, il progetto - non ancora ordinato ufficialmente - ha messo a segno tre aggiunge prominenti al cast, che ricordiamo include già i veterani del procedurale William Petersen e Jorja Fox. Si tratta di Matt Lauria, apprezzato per i suoi trascorsi in Friday Night Lights e Kingdom, di Paula Newsome, vista in Chicago Med e Barry, e della star di The Last Man on Earth Mel Rodriguez.

CSI: La trama e i nuovi personaggi del revival

Scritta da Jason Tracey (Elementary), la nuova interazione vede Gil Grissom (Petersen) e Sara Sidle (Fox) lavorare al fianco di una nuova squadra di investigatori forensi della quale nessuno dei due è tuttavia il capitano. Lo è infatti Maxine (Newsome), descritta come una scienziata di alto livello e una leader nel campo della genetica. Lei è anche una madre single che sta lottando per gestire la dipendenza da oppioidi del figlio. Lauria interpreta nel frattempo Josh, un investigatore di terzo livello particolarmente abile nella ricostruzione della scena del crimine e con alle spalle una famiglia problematica formata da piccoli truffatori e ladri. Hugo, il personaggio affidato a Rodriguez, è invece il capo di medicina legale, un uomo con un'ossessione un po' inquietante per i cadaveri.

La squadra di Maxine include due altri investigatori, Allie e Chris, i cui casting dovrebbero essere annunciati a breve. L'idea iniziale era di realizzare una serie evento per celebrare il 20° anniversario del franchise, che aveva esordito nel 2000 con il primo CSI. Tuttavia, come molte altre cose nell'ultimo anno, la pandemia di Covid-19 ha stravolto i piani.