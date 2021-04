CSI torna ufficialmente in tv, con William Petersen e Jorja Fox!

News Serie TV

Del cast originale rivedremo anche Wallace Langham. L'appuntamento in tv è fissato per l'autunno.

È ufficiale: Gil e Sara torneranno sulla scena del crimine nel tentativo di risolvere un nuovo caso. La rete americana CBS ha ordinato formalmente CSI: Vegas, revival e in parte anche remake del popolarissimo procedurale in onda per sedici stagioni CSI: Crime Scene Investigation (o semplicemente CSI).

Il sequel, ambientato esattamente sei anni dopo il lungo finale del 2015, ripoterà i veterani della serie William Petersen e Jorja Fox nei panni dell'ex supervisore del turno di notte del dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas Gilbert 'Gil' Grissom e della scienziata forense Sara Sidle, come già trapelato nelle scorse settimane. È una novità di queste ore, invece, il ritorno dell'altra star di CSI Wallace Langham, il quale riprenderà anch'egli regolarmente il ruolo del tecnico di laboratorio David Hodges. Al loro fianco troveremo inoltre tutta una nuova squadra di investigatori forensi interpretati da Matt Lauria (Friday Night Lights, Kingdom), Paula Newsome (Chicago Med, Barry), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth) e Mandeep Dhillon (After Life).

CSI: Vegas, la trama e i nuovi personaggi del revival

Scritta da Jason Tracey, che conosce molto bene il genere in virtù della sua lunga esperienza in Elementary e Duro a morire, e in onda negli Stati Uniti il prossimo autunno, CSI: Vegas vedrà il dipartimento di polizia scientifica rischiare di crollare davanti a quella che viene definita una "minaccia esistenziale". Un nuovo, brillante team di investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchie glorie del dipartimento e mettere in campo nuove tecniche investigative per preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

In merito ai nuovi personaggi, di loro sappiamo che Josh (Lauria) è un investigatore di terzo livello particolarmente abile nella ricostruzione della scena del crimine e con alle spalle una famiglia problematica formata da piccoli truffatori e ladri. Maxine (Newsome) è descritta come una scienziata di alto livello e una leader nel campo della genetica. Lei è anche una madre single che sta lottando per gestire la dipendenza da oppioidi del figlio. Hugo (Rodriguez) è il capo di medicina legale, un uomo con un'ossessione un po' inquietante per i cadaveri. Allie (Dhillon) si presenta invece come un autentico genio che ha conseguito il dottorato in archeologia forense ad Harvard con l'obiettivo di diventare un giorno un'investigatrice.

Le dichiarazioni

Se l'iniziativa avrà successo, ci sono buone possibilità che quella che viene presentata come una serie evento diventi uno show regolare con più stagioni. Non dimentichiamo infatti che CSI lasciò il piccolo schermo con oltre 12 milioni di spettatori, numeri che oggi raramente si vedono raggiungere da una serie tv. Kelly Kahl, presidente di CBS, ha commentato in un comunicato: "Ventuno anni fa, lanciammo CSI e guardammo con soggezione questa nuova serie dal taglio cinematografico rilanciare un intero genere e diventare un colosso rivoluzionario la cui influenza si vede ancora oggi nel mondo. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla prossima generazione di investigatori forensi nel franchise di CSI e affiancarli a personaggi leggendari del passato che ancora amiamo, tra i quali gli straordinari Billy Petersen e Jorja Fox. La tecnologia nella lotta al crimine è progredita notevolmente negli ultimi anni e, in combinazione con la narrazione classica di CSI, non vediamo l'ora di vedere questa nuova squadra fare ciò che le riesce meglio: seguire le prove".