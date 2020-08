CSI: Svelati i nuovi personaggi del revival

News Serie TV

Se ordinata, la serie evento vedrà Gil Grissom e Sara Sidle affiancare una nuova squadra.

In attesa di sapere se CBS festeggerà il 20° anniversario di CSI con il ritorno sullo schermo di Gil Grissom e Sara Sidle, e tutto sembrerebbe dipendere dall'esito della trattativa con gli attori William Petersen e Jorja Fox, Deadline ha rivelato i dettagli dei nuovi personaggi che affiancheranno i due veterani della Scientifica di Las Vegas in quella che viene definita una serie evento.

CSI: I nuovi personaggi del revival

La nuova interazione scritta dal veterano di Elementary Jason Tracey vedrà Gil e Sara lavorare al fianco di una nuova squadra di investigatori forensi della quale nessuno dei due sarà il capitano. Si tratta nello specifico di Josh, un investigatore di terzo livello particolarmente abile nella ricostruzione della scena del crimine e con alle spalle una famiglia problematica formata da piccoli truffatori e ladri; Allie, un autentico genio con un futuro luminoso, un'investigatrice di secondo livello emigrata negli Stati Uniti per perseguire il suo sogno di diventare una CSI, a cominciare da un dottorato di ricerca in archeologia forense ad Harvard; Chris, un investigatore di secondo livello che dopo gli studi privati si è fatto strada nel campo partendo dal basso, come topo da laboratorio; e Hugo, il capo di medicina legale con un'ossessione un po' inquietante per i cadaveri. A loro si aggiunge Maxine, il nuovo capitano del dipartimento di Las Vegas, una scienziata di alto livello e una leader nel campo della genetica. Lei è anche una madre single che sta lottando per gestire la dipendenza da oppioidi del figlio.

Se ordinato, il revival andrà in produzione - emergenza Coronavirus permettendo - quest'autunno. La serie originale, in onda per quindici stagioni dal 2000 al 2015, è stata ideata da Anthony E. Zuiker, considerato il padre della nuova golden age delle serie crime, oggi tra le più amate e seguite in tv. Chiaramente darà il suo contributo anche alla nuova serie, come produttore esecutivo, insieme con l'altro veterano del genere Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Craig O'Neill (CSI: Cyber) e, conseguentemente alla trattativa, Petersen.