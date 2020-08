CSI, imminente l'ordine del revival: Ecco chi torna del cast originario

News Serie TV

La serie evento celebrerà il 20° anniversario dell'iconico procedurale.

Sei mesi dopo le prime, clamorose indiscrezioni, l'ordine del revival di CSI avrebbe le ore contate. Lo riportano diverse fonti autorevoli, incluso Deadline, secondo le quali la rete americana starebbe attendendo l'esito delle trattative già in corso con William Petersen e Jorja Fox per riprendere i ruoli iconici di Gil Grissom e Sara Sidle prima di compiere il prossimo, decisivo passo.

CSI: Casa sappiamo del potenziale revival

Il progetto si presenta come una serie evento, uno speciale di pochi episodi per celebrare il 20° anniversario del fortunato franchise creato da Anthony E. Zuiker e lanciato dalla stessa CBS nel 2000. A scriverne le sceneggiature sarà il veterano di Elementary Jason Tracey, mentre l'ambientazione rimarrà la stessa delle quindici stagioni andate in onda fino al 2015, ovvero Las Vegas. Si vocifera poi che Gil e Sara saranno circondati da un nuovo gruppo di personaggi, evidentemente una nuova squadra di investigatori forensi. Non è chiaro però se uno dei due veterani della Scientifica ne sarà il capitano o se entrambi si troveranno semplicemente a collaborare con essa.

CSI: Crime Scene Investigation, il cui cast includeva anche Marg Helgenberger, George Eads e Paul Guilfoyle, è stata uno dei più grandi successi di CBS, al suo apice seguita da oltre 25 milioni di spettatori, diretta in una memorabile occasione da Quentin Tarantino e premiata con sei Emmy. La serie ha prodotto negli anni tre spin-off - CSI: Miami con David Caruso, CSI: NY con Gary Sinise e CSI: Cyber con Patricia Arquette. Ha lasciato la tv con numeri sì in calo ma da rivalutare in una tv che oggi fa i conti con l'avanzata dei servizi streaming: il film tv conclusivo riunì infatti oltre 12 milioni di spettatori, con un rating nel target principale dell'1.8, ovvero più di qualunque altra serie della rete la scorsa stagione.