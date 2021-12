CSI continua ancora: Il revival rinnovato per una seconda stagione

News Serie TV

La serie che ha riportato in tv Gil Grissom e Sara Sidle e presentato una nuova squadra di investigatori tornerà durante la stagione 2022-23.

La scientifica di Las Vegas indagherà un nuovo caso. CSI: Vegas, la serie che quest'autunno ha riportato in tv il popolarissimo franchise televisivo creato da Anthony E. Zuiker e alcuni dei suoi personaggi più amati, è stata rinnovata dall'americana CBS per una seconda stagione, alla luce dei buoni risultati portati a casa con i primi 10 episodi.

CSI: Vegas ha visto l'attuale squadra di investigatori del dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas unire le forze con le vecchie glorie in pensione Gil Grissom e Sara Sidle (interpretati nuovamente da William Petersen e Jorja Fox), quando un'aggressione a Jim Brass (Paul Guilfoyle) porta alla scoperta di una cospirazione che potrebbe far crollare l'intero dipartimento e rimettere in libertà migliaia di assassini condannati. Negli Stati Uniti, questo nuovo capitolo ha appassionato una media di quasi 7 milioni di spettatori settimanali, migliorando del 60% i numeri del suo slot, quello delle 22:00 del mercoledì. Inoltre, l'incremento dell'83% con i dati dei videoregistratori digitali (DVR) è stato il migliore tra tutti i drama in onda sulla tv americana quest'autunno.

CSI: Vegas, chi tornerà nella stagione 2

Nessuna parola sul cast della stagione 2 è stata spesa al momento. Con ogni probabilità rivedremo tutti gli attuali membri della squadra interpretati dalle new entries Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon e Mel Rodriguez. Più incerto, invece, il ritorno dei veterani Fox e Petersen, con quest'ultimo quasi per certo assente avendo firmato solo per i 10 episodi iniziali. "Non abbiamo aspettative sul loro ritorno nella seconda stagione", aveva detto l'ideatore e showrunner Jason Tracey a TVLine in una precedente occasione. "La porta sarà sempre aperta a qualche leggenda, ma gli abbiamo chiesto solo di tornare per aiutarci a raccontare questo numero finito di episodi".

Nel frattempo, la vice presidente esecutiva della programmazione di CBS Amy Reisenbach ha dichiarato in un comunicato: "Il team creativo e il cast di incredibile talento di CSI: Vegas hanno fatto un lavoro superbo in questa prima stagione, aggiornando e raffigurando brillantemente l'universo CSI con nuove storie e una nuova squadra, dimostrando che dopo 20 anni i fan di CSI sono ancora affamati e pronti ad abbracciare un nuovo capitolo di questo illustre franchise". In Italia, la serie è attesa per l'inizio del prossimo anno su Rai 2.