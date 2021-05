CSI: Confermato un altro importante ritorno nel revival

News Serie TV

Il nuovo ciclo di episodi del procedurale di culto in onda su CBS il prossimo autunno.

Gil Grissom e Sara Sidle ritroveranno più di un vecchio amico e collega nel revival di CSI ordinato dalla rete americana CBS per la prossima stagione televisiva. Dopo l'annuncio che Wallace Langham riprenderà il ruolo del tecnico di laboratorio David Hodges accanto alle ex co-star William Petersen e Jorja Fox, arriva la bella notizia che anche Paul Guilfoyle ha accettato di recitare in CSI: Vegas, nuovamente nei panni del capitano Jim Brass.

CSI: Vegas, la trama della nuova serie

Scritta da Jason Tracey, che conosce molto bene il genere avendo lavorato a lungo in Elementary e Duro a morire, CSI: Vegas vedrà il dipartimento di polizia scientifica rischiare di crollare davanti a quella che viene definita una "minaccia esistenziale". Un nuovo, brillante team di investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchie glorie del dipartimento e mettere in campo nuove tecniche investigative per preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

Mentre Petersen, Fox e Langham saranno membri regolari del cast, stando a quanto appreso da Deadline Guilfoyle apparirà solo in due episodi. Accanto a loro reciteranno le new entries Matt Lauria (Friday Night Lights, Kingdom), Paula Newsome (Chicago Med, Barry), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth) e Mandeep Dhillon (After Life), mentre sempre nelle ultime ore Jamie McShane (Bloodline) è stato ingaggiato per il ruolo ricorrente di Anson Wix, un avvocato civilista, l'ultima persona che vorresti affrontare, un attaccabrighe che dopo anni di duro lavoro ha fondato un proprio studio legale.