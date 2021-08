Cruel Summer su Prime Video: Quando il teen drama diventa un thriller sofisticato da cui non riesci a staccarti

News Serie TV

Prodotta a livello esecutivo la Jessica Biel, la serie è disponibile con tutti i 10 episodi della prima stagione sul servizio di video in streaming di Amazon.

L'estate può essere crudele. Quando arriva carica di aspettative e buoni propositi che vengono costantemente disattesi, quando regala viaggi meravigliosi e nuove scoperte a cui dobbiamo comunque a un certo punto rinunciare e soprattutto quando - come accade a parecchie persone proprio in questi giorni - le vacanze finiscono e si torna alla vita di sempre. Per quanto possa essere stata crudele la vostra estate, però, non lo sarà mai come le tre movimentate estati che trascorrono in Cruel Summer le protagoniste Kate e Jeanette. Disponibile con tutti i 10 episodi della prima stagione in streaming su Prime Video, questa serie potrebbe essere l'intrattenimento, leggero ma avvincente, di cui potreste aver bisogno al rientro dalle ferie. Ecco tutto quello che c'è da sapere e perché potrebbe facilmente farvi appassionare.

La trama e il cast di Cruel Summer: Un teen drama atipico con un ritmo sostenuto

Ambientata in una piccola città del Texas durante tre estati degli anni '90, Cruel Summer racconta come cambia la vita di un gruppo di adolescenti quando Kate (Olivia Holt, Cloak & Dagger), una ragazza bella e popolare, scompare nel nulla e un'altra, Jeanette (Chiara Aurelia, The Brave) che non sembra essere legata in alcun modo alla prima, si trasforma da dolce e timida nell'ape regina del gruppo. Jeanette, infatti, finisce nei guai dopo che Kate, ritrovata e in salvo, la accusa di averla vista mentre era prigioniera e di non aver dato l'allarme. Come ha fatto Jeanette a diventare, da goffa ed emarginata, la ragazza più famosa della città e successivamente la persona più detestata d'America? In dieci episodi Cruel Summer - creata da Bert V. Royal (Easy Girl) e con la veterana di Grey's Anatomy e Station 19 Tia Napolitano alla guida come showrunner e produttrice esecutiva - risolve il mistero mescolando i tipici elementi da teen drama (gelosie, rivalità, batticuore e drammi sentimentali) con situazioni inaspettate e risvolti scioccanti che trascinano inevitabilmente lo spettatore dritto dritto all'episodio successivo.

Nella serie - che può contare anche sul contributo di Jessica Biel come produttrice esecutiva - recita inoltre Sarah Drew (Grey's Anatomy) che interpreta Cindy Turner, la mamma di Jeanette, una donna che fatica a tenere unita la famiglia mentre è al centro del gossip cittadino. Il resto del cast include Michael Landes (Testimoni silenziosi), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Harley Quinn Smith (All Night), Allius Barnes (Unbelievable), Blake Lee (Wisdom of the Crowd) e Brooklyn Sudano (Taken).

Un thriller che punta tutto sulla qualità del racconto

Cruel Summer utilizza un metodo narrativo ben preciso per tenere sempre alta l'attenzione dello spettatore: le voci del racconto si alternano e ciascun episodio è narrato ora dal punto di vista di una protagonista, ora dell'altra. Chi avrà ragione e chi torto? Chi è la cattiva e chi la buona? Queste prospettive contrapposte sono costruite in modo da confondere volutamente il pubblico. A livello cronologico, inoltre, le scene ambientate in periodi diversi (precisamente nelle estati del 1993, 1994 e 1995) vengono giustapposte ed è compito di chi guarda collocare le diverse sequenze nel giusto ordine temporale. Ma niente paura: questo compito viene facilitato da una fotografia e uno stile ben precisi che contraddistinguono le tre diverse annate. Un'ottima scrittura e dei personaggi ben caratterizzati fanno il resto in una serie scorrevole che cattura lo spettatore puntando su una delle massime dei racconti mistery-thriller: la verità ha sempre due facce. Sta a noi scoprirle.