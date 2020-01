Crisis on Infinite Earths: Un sorprendente cammeo connette l'Arrowverse con i film DC

News Serie TV

Si è concluso la scorsa notte negli Stati Uniti il maxi crossover, tra colpi di scena e importanti cambiamenti. Attenzione agli SPOILER.

La scorsa notte sono andate in onda negli Stati Uniti, nell'ambito di Arrow e DC's Legends of Tomorrow, le ultime due parti di Crisis on Infinite Earths, il maxi crossover tra le amate serie dell'Arrowverse. I colpi di scena e le grandi rivelazioni non sono mancate, ma è stato in particolare un momento nella penultima ora a far sgranare gli occhi ai fan della Distinta Concorrenza. SPOILER ALERT: Ovviamente, trattandosi di anticipazioni, sconsigliamo a chi preferisce non averne di proseguire la lettura.

Durante l'episodio di Arrow, uno degli ultimi della serie, Ezra Miller si è palesato al Flash/Barry Allen di Grant Gustin nei panni dell'analogo personaggio da lui interpretato sul grande schermo, prima in Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad del 2016 e l'anno successivo in Justice League, in attesa della pellicola a lui interamente dedicata in uscita nel 2022. I due supereroi si sono ritrovati faccia a faccia nei Laboratori S.T.A.R., mentre il Barry di The Flash lottava per rientrare nella Forza della Velocità e svolgere un importante compito affidatogli da Oliver Queen per contrastare l'Anti-Monitor. Dopo aver espresso perplessità sull'intera situazione che stava accadendo davanti ai loro occhi, i Flash del cinema e della tv si sono fermati un attimo ad ammirarsi l'un l'altro, mentre per la prima volta l'Arrowverse intrecciava i propri fili narrativi con quelli del DC Extended Universe (DCEU).

E questo era solo l'inizio. In modo altrettanto inaspettato, Crisis on Infinite Earths ha fatto un po' di ordine nel media franchise. Come raccontato nell'ora di DC'Legends of Tomorrow, l'interno universo è stato riavviato dopo la battaglia finale con l'Anti-Monitor. In questa nuova "realtà", tutte le serie supereroistiche di The CW, inclusa Black Lightning, risiedono sullo stesso pianeta, Terra-Prime. Uno sviluppo che il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha detto era nelle loro intenzioni sin dalle prime conversazioni sul crossover. In altre parole, Barry Allen non avrà più bisogno di barcamenarsi in viaggi interdimensionali per vedere Kara e viceversa.