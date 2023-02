Criminal Minds torna in tv, su Disney+: Il BAU alle prese con la minaccia più grande che abbiamo mai affrontato

News Serie TV

I nuovi episodi del crime drama di successo in streaming ogni mercoledì su Disney+.

Era l'inizio del 2020 quando, alla fine di Criminal Minds, Penelope Garcia chiese ai colleghi di prometterle che, indipendentemente da dove sarebbero andati, avrebbero continuato a volersi bene. La sua decisione di voltare pagina e accettare un lavoro presso un ente no-profit era solo uno dei profondi cambiamenti che quell'episodio stava mettendo di fronte all'Unità di Analisi Comportamentale. Dopo 15 stagioni sulle tracce di assassini seriali insieme con il BAU, avevamo visto Garcia prendere le sue cose, spegnere le luci e chiudersi la porta dell'ufficio alle spalle tra le lacrime. Pensavamo che quei monitor non si sarebbero più riaccesi. In tv almeno. E invece, appena due anni e mezzo dopo, il successo costante del crime drama anche dopo la sua conclusone, con gli episodi disponibili sulle piattaforme streaming, ha portato a un suo clamoroso ritorno, con una nuova stagione - ribattezzata Criminal Minds: Evolution - ora disponibile anche in Italia su Disney+, ogni mercoledì con un nuovo episodio (i primi tre sono già fruibili).

A proposito di Criminal Minds: Evolution

Per tranquillizzare i fan della prima ora, bisogna subito dire che il nuovo titolo è solo un ornamento (sebbene anch'esso abbia il suo senso, e lo capiremo tra poco): è ancora la stessa Criminal Minds, il cast è ancora in gran parte lo stesso, e i nuovi 10 episodi formano fondamentalmente la sedicesima stagione. Il motivo per cui ritroviamo l'unità di nuovo insieme, tutti tranne Spencer Reid e Matt Simmons (Matthew Gray Gubler non era interessato e Daniel Henney era impegnato su un altro set), è una minaccia che non ha precedenti nella storia del BAU. E si tratta di una minaccia che, brillantemente, arriva direttamente dalla pandemia. C'è un serial killer, un certo Elias Volt (interpretato dall'attore di Friday Night Lights Zach Gilford), analista di una grande azienda di sicurezza informatica con un lato oscuro e un'ossessione per la morte, che ha approfittato dell'emergenza sanitaria per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo riparte, quella rete diventa operativa e la squadra deve dargli la caccia... un omicidio alla volta.

"In tutti i miei anni come profiler, ho studiato gli assassini, ma non ho mai studiato cosa avrebbe fatto loro una pandemia", dice l'agente speciale David Rossi (Joe Mantegna) in uno degli episodi. "Non potevano muoversi, non potevano cacciare, quindi hanno cominciato a comunicare per diventare predatori migliori". Dopo aver puntualizzato che in Criminal Minds: Evolution (recentemente rinnovata per un'altra stagione) ritroviamo ognuno dei protagonisti "in un posto molto diverso", la showrunner Erica Messer, che riprende il ruolo dalle stagioni precedenti, ricorda come, poche settimane dopo il finale del 2020, "il mondo cambiò improvvisamente". E aggiunge: "Entro la fine di quell'estate, quando la vita sembrava così incerta e spaventosa, iniziammo a parlare del fatto che forse dovevamo riportare in onda la serie, e non nel modo di prima, ma in un modo nuovo, in cui poter raccontare ancora storie che tutti conoscono e amano". Il nuovo titolo rappresenta dunque l'abilita con cui Criminal Minds si è evoluta durante la sua corsa e in cui lo ha fatto nuovamente in questo revival, concentrandosi su un solo soggetto ignoto durante tutta la stagione. "Vi portiamo nell'oscurità, vi terrorizziamo e poi ve ne tiriamo fuori", assicura Messer.