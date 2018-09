Criminal Minds: Luke Perry torna nell'episodio 300

È un nuovo, importante traguardo quello che Criminal Minds taglierà il prossimo 3 ottobre. L'episodio che inaugurerà la quattordicesima stagione sarà anche il 300°, occasione che la produttrice esecutiva Erica Messer ha detto sarà celebrata con un'esplorazione approfondita della lunga storia del procedurale. E questo può significare solo una cosa: che rivedremo qualche volto conosciuto, a cominciare dal criminale interpretato da Luke Perry.

"Nell'episodio 300 esploreremo la storia dello show, esattamente dal punto in cui avevamo lasciato", ha anticipato Messer a Entertainment Weekly. Una versione estesa e approfondita del classico "negli episodi precedenti" che permetterà di scoprire un po' di cose sui membri della squadra. E non solo. Visto in un episodio della quarta stagione, Perry, attualmente tra i protagonisti del mystery teen drama di successo Riverdale, riprenderà il ruolo del profeta, stupratore e quasi omicida Benjamin Cyrus, che si presumeva fosse morto e invece potrebbe essere ancora in vita.

Quello di Cyrus, ha assicurato Messer, non sarà l'unico volto familiare nella premiere, un episodio che "prende atto del genio e della storia di queste persone", aggiungendo che la trama "avrà un senso".