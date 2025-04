Criminal Minds: L'inquietante teaser trailer della stagione 18

News Serie TV

La nuova diciottesima stagione di Criminal Minds si mostra in un primo, inquietante teaser trailer.

La stagione 18 di Criminal Minds, in streaming negli Stati Uniti dall'8 maggio (in Italia a seguire su Disney+), si mostra in un primo, inquietante teaser trailer. Sono passati sei mesi dall'aggressione al famigerato serial killer Sicarius e, mentre il caos esplode in tutto il Paese, l'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI è costretta a collaborare proprio con quest'ultimo per impedire che qualcun altro si faccia male.

Criminal Minds 18: Cosa sappiamo della nuova stagione?

Nel finale della stagione precedente di Criminal Minds, Elias Voit (interpretato da Zachary Gilford) era stato aggredito brutalmente dai suoi compagni di detenzione. Quei fatti hanno portato i suoi irrequieti seguaci sul dark web a scatenare il caos ovunque nel Paese. Nei nuovi 10 episodi, per impedire all'efferato gruppo di uccidere altri innocenti, il BAU lavorerà al fianco di un Voit sempre più imprevedibile, il quale ovviamente perseguirà un proprio piano.

Il prossimo capitolo della storia coinvolgerà la nuova aggiunta al cast Aimee Garcia (Dexter, Lucifer) nel ruolo della Dott.ssa Julia Ochoa, un'affermata neuropsichiatra incaricata di aiutare un paziente di alto profilo (probabilmente lo stesso Voit) a riprendersi da un trauma cerebrale indotto da una lesione. La donna si scontrerà con l'agente Luke Alvez (Adam Rodríguez), il quale, contrariamente a lei, crede che un approccio più aggressivo con il suo paziente particolare sia più appropriato dei suoi modi gentili. Sappiamo inoltre che il veterano della serie Matthew Gray Gubler, mancato nelle stagioni più recenti, riprenderà brevemente il ruolo di Spencer Reid in "una porzione di un episodio".

La stagione 18, che non sarà l'ultima della serie visto che la stessa è stata rinnovata per un ulteriore ciclo di episodi lo scorso mese, sarà "un po' più ibrida" rispetto alle ultime due, come spiegato dalla showrunner Erica Messer a TVLine. "Questa stagione sarà un po' diversa, risolveremo casi indipendenti", quindi non legati unicamente alla figura di Sicarius. E sebbene lui ora si trovi dietro le sbarre, gli agenti del BAU "non avranno modo di prendere fiato". Messer ha aggiunto: "Succederanno molte cose alla squadra, ma è un ritmo diverso, una stanchezza diversa".