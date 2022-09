Criminal Minds: Ecco le prime foto del revival Evolution

News Serie TV

La nuova serie è attesa in tv, su Paramount+, quest'autunno.

"Gioia contro oscurità". "Sexy, sexy, sanguinoso". "Più strutturato, sostenuto, mentalmente disturbante". "Più grande, più veloce, più forte". Così le star di Criminal Minds: Evolution descrivono su Entertainment Weekly l'imminente revival del crime drama di successo terminato solo due anni fa dopo 15 stagioni. La nuova serie, lunga 10 episodi, coinvolge gran parte dei protagonisti dell'ultima volta: Joe Mantegna, Paget Brewster, Aisha Tyler, Kirsten Vangsness, A.J. Cook e Adam Rodriguez. Si concentra su un singolo caso, una storia che Erica Messer ha concepito pensando anche agli avvenimenti più recenti, la pandemia di Covid-19 prima di tutto. In attesa che Paramount+ ne ufficializzi la data autunnale, il sito ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

La trama di Criminal Minds: Evolution

Criminal Minds: Evolution vedrà la squadra affrontare "la sua più grande minaccia": un individuo che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora quella rete è diventata operativa e la squadra deve dargli la caccia, un omicidio alla volta. Il Big Bad in questione, Elias Voit (Zach Gilford, Friday Night Lights), è l'analista di una grande azienda di sicurezza informatica, un tipo con un lato oscuro e un'ossessione per la morte. "Era febbraio del 2020 quando Criminal Minds terminò la sua corsa su CBS. E, in poche settimane, il mondo è cambiato improvvisamente. Entro la fine di quell'estate, quando la vita sembrava così incerta e spaventosa, abbiamo iniziato a parlare del fatto che forse dovevamo riportare in onda la serie, e non nel modo di CBS, ma in un modo nuovo, in cui poter raccontare ancora storie che tutti conoscono e amano", spiega Messer. "Vi portiamo nell'oscurità, vi terrorizziamo e poi ve ne tiriamo fuori, ma ci adattiamo al mercato dello streaming. Criminal Minds è un gigantesco successo in streaming che è stato creato prima che lo streaming fosse un verbo".

La sceneggiatrice aggiunge: "Emoziona tutti noi poter tornare e raccontare storie familiari e fresche. E, naturalmente, alcune persone non sono disponibili perché hanno altri progetti, ma sei degli otto membri del BAU con cui abbiamo concluso la serie nel 2020 torneranno a tempo pieno. Incrociamo le dita affinché gli altri che stanno facendo altre cose possano venire a giocare ogni tanto. Questa è la speranza. [Nel frattempo] le loro scrivanie avranno ancora delle cose che gli appartengono. Non sono andati via. E per quanto riguarda la scrittura, sono tornata io, è tornato Breen Frazier, è tornato Chris Barbour. Avevamo concluso la serie tutti insieme. Ho intitolato il primo episodio Just Getting Started, che suona un po' sciocco perché è l'episodio 325. Ma, in un certo senso, abbiamo appena ricominciato".

Dove ritroviamo i personaggi

Messer anticipa poi qualcosa sul punto in cui troveremo i personaggi nell'esatto momento in cui Criminal Minds: Evolution inizierà il suo racconto. "Ognuno è in un posto molto diverso", rivela. "Abbiamo Prentiss, che è stata promossa. Ha una nuova posizione in cui supervisiona dozzine di unità. Rossi ha preso il suo posto come capo della squadra, ma sta passando qualcosa di grosso. Quindi, quando lo incontriamo nei primi due episodi, è un po' in tutte e cinque le fasi del dolore. Scopriremo perché entro la fine della prima ora. Alvez ha cercato di dare una mano a gestire i casi rimanendo in qualche modo lì dov'era, mentre JJ e Lewis hanno risposto a ogni singola richiesta di consulenza che hanno ricevuto nell'ultimo anno, il che significa molte notti fuori casa e passate per strada. La richiesta dall'alto, dei burocrati, è: 'Fare di più con meno'. Penso che tutti possiamo relazionarci con questo. I nostri team sono stati ridimensionati e tutti hanno ancora la stessa quantità di lavoro da fare".

Foto: Monty Brinton, Michael Yarish / Paramount+ (Entertainment Weekly)