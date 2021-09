Creative Arts Emmys 2021: La regina degli scacchi ha già vinto 9 Emmy

News Serie TV

Premiate anche The Mandalorian, Love, Death & Robots e le guest star di Lovecraft Country e The Crown.

Quel momento dell'anno in cui la tv celebra le proprie eccellenze è arrivato. Domenica 19 settembre l'Academy of Television Arts and Sciences incoronerà le migliori produzioni e i migliori interpreti del 2021 alla 73esima edizione dei Primetime Emmy Awards. Prima di questo atteso avvenimento (che in Italia sarà trasmesso in diretta da Sky Atlantic a partire dalle 3:15), nell'ultimo fine settimana si sono tenuti in tre diverse serate i Creative Arts Emmys, l'evento nel corso del quale ad essere premiati sono stati i professionisti candidati nelle numerose categorie tecniche. Un'edizione dominata dalla miniserie di Netflix La regina degli scacchi, la quale ha già portato a casa ben 9 statuette (incluse quelle per il miglior casting, la migliore fotografia, i migliori costumi, il miglior trucco e la miglior colonna sonora), più di qualunque altra produzione.

Ai Creative Arts Emmys sono state premiate anche le migliori guest star dell'ultimo anno. Per i drama hanno trionfato Courtney B. Vance per la cancellata Lovecraft Country, secondo Emmy per lui dopo American Crime Story, e Claire Foy, premiata nuovamente per la sua interpretazione della Regina Elisabetta II in The Crown, dopo l'Emmy come miglior attrice protagonista nel 2018. Per le comedy, Dave Chappelle ha vinto il suo quinto Emmy, per la sua performance al Saturday Night Live, e sempre per il varietà di NBC è stata premiata Maya Rudolph, esattamente lo stesso traguardo raggiunto dall'attrice lo scorso anno.

Tra le serie più premiate anche The Mandalorian di Disney+, che con sette Emmy ha eguagliato il risultato dello scorso anno. Suoi sono stati ancora una volta i migliori effetti speciali e i migliori stunt, ma anche il miglior componimento musicale, la migliore fotografia e il miglior trucco prostetico. Straordinario poi il risultato della serie animata Love, Death & Robots. Sei gli Emmy conquistati, anche come miglior programma animato di forma breve, mentre il premio di miglior programma animato è stato assegnato alla serie di Adult Swim Genndy Tartakovsky's Primal. Segnaliamo anche le vittoria di The Good Lord Bird per i migliori crediti di apertura e di Pose per i migliori costumi, il miglior trucco e le migliori acconciature contemporanei. Infine, tra le realtà televisive più premiate, Netflix ha prevalso ancora una volta con 34 Emmy, seguita da Disney+ con 13 ed HBO/HBO Max con 10.

Creative Arts Emmy Awards 2021: Tutti i vincitori

Film Tv: Natale in città con Dolly Parton​

Attore Ospite in un Drama: Courtney B. Vance, Lovecraft Country​

Attrice Ospite in un Drama: Claire Foy, The Crown​

Attore Ospite in una Comedy: Dave Chappelle, Saturday Night Live

Attrice Ospite in una Comedy: Maya Rudolph, Saturday Night Live

Drama, Comedy o Varietà di Forma Breve: Carpool Karaoke: The Series​

Attore in un Drama o una Comedy di Forma Breve: J.B. Smoove, Mapleworth Murders

Attrice in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Keke Palmer, Keke Palmer's Turnt Up With The Taylors

Casting per un Drama: The Crown​

Casting per una Comedy: Ted Lasso​

Casting per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: La regina degli scacchi

Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora): The Crown​

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): The Mandalorian​

Fotografia per una Serie Multi-Camera: Country Comfort​

Fotografia per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: La regina degli scacchi

Costumi per una Serie Contemporanea: Pose

Costumi per una Serie d'Epoca: La regina degli scacchi

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: WandaVision

Acconciature per una Serie Contemporanea: Pose

Acconciature per una Serie e/o Personaggio d'Epoca: Bridgerton​

Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico): Pose

Trucco per una Serie e/o Personaggio d'Epoca (Non Prostetico): La regina degli scacchi

Trucco Prostetico: The Mandalorian​

Production Design per una Serie Contemporanea (Un'ora): Omicidio a Easttown​

Production Design per una Serie (Mezz'ora): WandaVision​

Production Design per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora): La regina degli scacchi

Picture Editing per un Drama Camera Singola: The Crown​

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: Ted Lasso​

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: The Conners​

Picture Editing per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: La regina degli scacchi

Crediti di Apertura: The Good Lord Bird

Tema Originale dei Cretidi di Apertura: The Flight Attendant​

Componimento Musicale per una Serie: The Mandalorian

Componimento Musicale per una Miniserie, Serie Antologica, Film Tv o Speciale: La regina degli scacchi

Musica e Testi Originali: WandaVision​

Direzione Musicale: Bo Burnham: Inside​

Supervisione Musicale: I May Destroy You​

Sound Editing per un Drama o una Comedy (Un'ora): Lovecraft Country​

Sound Editing per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: Love, Death & Robots

Sound Editing per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: La regina degli scacchi

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): The Mandalorian​

Missaggio Sonoro per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato:​ Ted Lasso

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: La regina degli scacchi

Coreografia per uno Sceneggiato: Natale in città con Dolly Parton​

Programma Animato: Genndy Tartakovsky's Primal​

Programma Animato di Forma Breve: Love, Death & Robots

Risultato individuale nell'Animazione: David Krentz, Genndy Tartakovsky's Primal​

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Maya Rudolph, Big Mouth

Effetti Speciali in una Stagione o Film Tv: The Mandalorian​

Effetti Speciali in un Singolo Episodio: Star Trek: Discovery​, Su'Kal

Stunt: Lateef Crowder, The Mandalorian

Coordinamento Stunt: The Mandalorian

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.