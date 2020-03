Courteney Cox rivedrà tutti gli episodi di Friends in quarantena

News Serie TV

L'attrice lo ha deciso per preparasi meglio alla reunion su HBO Max.

Non serviva che lo suggerisse Courteney Cox ma se lo fa lei, perché non farci un pensierino? L'attrice ha detto di aver trovato un ottimo passatempo per trascorrere le giornate chiusa in casa a causa del Coronavirus: vedere uno dopo l'altro tutti gli episodi di Friends.

Il video di Jimmy Kimmel e Courteney Cox

Ospite da remoto del Jimmy Kimmel Live!, Courteney Cox ha rivelato di aver iniziato la maratona della sitcom che l'ha resa famosa. "Le persone amano lo show così tanto, così ho deciso di vedere Friends un episodio dopo l'altro. Ho appena iniziato la prima stagione!", ha detto l'attrice al presentatore statunitense spiegando di aver preso questa decisione dopo aver incontrato i produttori dell'episodio speciale/reunion previsto su HBO Max e aver realizzato di aver dimenticato molte cose dello show. Come confermato dall'attrice, le riprese della reunion avrebbero dovuto svolgersi questa settimana ma la produzione dell'episodio speciale di Friends non è stata avviata proprio a causa del lockdown imposto dal Coronavirus. Lo speciale celebrativo, pertanto, è stato positicipato e non è chiaro se arriverà su HBO a maggio, come previsto.

"Non mi ricordo neppure di essere stata nello show": La confessione dell'interprete di Monica

A Jimmy Kimmel Courteney Cox ha confessato di avere la memoria corta e di non ricordare aneddoti precisi della sitcom. "Mi fanno sempre molte domande su Friends, ma non mi ricordo neppure di essere stata nello show!", ha scherzato l'attrice aggiungendo: "Ho una pessima memoria. Mi ricordo, ovviamente, di aver voluto bene a tutti e di aver scherzato tanto e mi ricordo quel periodo. Ma non mi ricordo gli episodi. Non passerei mai un test". Sfidata da Jimmy Kimmel su un quiz a proposito del suo personaggio, Monica, l'attrice in effetti non ha saputo rispondere alle domande. "È così imbarazzante! Ma alla fine della quarantena sarò preparatissima, promesso!", ha concluso.