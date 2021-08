Coroner: Su NOW un poliziesco atipico con Serinda Swan medico legale, vedova e madre single

News Serie TV

Sono disponibili in streaming su NOW gli episodi della serie tv canadese Coroner, che indaga delitti che non sono mai quello che sembrano.

Ogni corpo al quale è stata strappata la vita ha una storia da raccontare. Rivelarla, contribuendo in modo fondamentale alla scoperta della verità dietro morti inspiegabili e improvvise nella città di Toronto, è il mestiere e anche l'ossessione di Jenny Cooper, protagonista del fortunato poliziesco canadese Coroner, disponibile in streaming su NOW con gli episodi della prima e seconda stagione (e a seguire, nelle prossime settimane, anche della terza) all'interno del Pass Entertainment (attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il Pass Cinema). Jenny, interpretata dalla bella e brava attrice de I signori della fuga e Graceland Serinda Swan, è un medico legale che dalla vita ha ricevuto una terribile batosta nell'ultimo periodo. Ma non ha alcuna intenzione di darsi per vinta. Mossa da un ardore inattaccabile, anche di fronte alle situazioni talvolta raccapriccianti che un lavoro come il suo comporta, ma non indifferente rispetto alla tragedia, inclusa la propria, Jenny è arguta, determinata e anche molto rispettosa di quei corpi inanimati nella ricerca di risposte.



Coroner: Ricominciare dopo la tragedia

Un ex medico di pronto soccorso, Jenny Cooper accetta un lavoro come medico legale tre mesi dopo la morte improvvisa del marito a causa di un aneurisma - e dopo aver visto un misterioso cane nero vagare nelle vicinanze del di lui corpo. Scossa dalla perdita e da questa nuova realtà come vedova e madre single di un adolescente, la donna entra nelle vite dei suoi nuovi colleghi, incluso il detective Donovan McAvoy (Roger Cross, Dark Matter), quasi a gamba tesa, senza timore alcuno di affermare le proprie condizioni né di risultare quantomeno insolita ai loro occhi. Si assume dei rischi e infrange qualche regola quando necessario, con l'unico scopo di risolvere delitti che non sono mai quello che sembrano, oltre a una serie di morti che sembrano in qualche modo collegate.

Nel frattempo, attraverso la morte che tutti i giorni ha sotto gli occhi, Jenny riesamina la sua vita privata e familiare, in particolare i problemi e i segreti che ne fanno parte. Sta ricorrendo agli ansiolitici per far fronte alla perdita del marito, che era un tossicodipendente e aveva perso tutti i loro soldi, lasciandosi dietro lettere di pignoramento. Inoltre, è tormentata da fantasmi del suo passato, legati al periodo in cui era bambina. Jenny si rende conto ben presto che le "voci" di quei morti - una miriade di casi misteriosi - possono aiutarla a dare un senso a ciò che le è successo e trovare la forza per ricominciare. E questa è una formula atipica per un procedurale crime, che piace a tal punto da procedere spedito verso un quarto ciclo di episodi. Se amate questo genere di storie e questa in particolare vi riporta alla mente ricordi piacevoli, è perché Coroner si ispira ai romanzi dello scrittore britannico Matthew Hall. "L'umanità che vediamo in Jenny è qualcosa che trova il favore del pubblico", ha spiegato Swan. "Il fatto che sia scheggiata, non rotta, e che a volte vada da zero a cento, taccia o parli normalmente e poi urli, fanno capire come in lei ci siano molte sfumature... Mi piace poter mostrare con lei che puoi avere un crollo totale e completo e poi alzarti e fare il tuo lavoro. È positiva e negativa, e non devo scegliere una o l'altra parte, lei è così. È entrambe le cose e mi piace per questo".

