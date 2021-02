Constantine: Una nuova serie tv in sviluppo a HBO Max

News Serie TV

Il remake sarà prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams.

Una nuova serie tv con protagonista il detective dell'occulto della DC Comics John Constantine è in sviluppo a HBO Max. Il servizio di video in streaming ha affidato la sceneggiatura del progetto a Guy Bolton, mentre la produzione è in capo alla Bad Robot di J.J. Abrams.

Stando alle poche, prime informazioni, la potenziale serie sarà diversa da Constantine, l'adattamento del 2014 con protagonista Matt Ryan, ancora oggi nei panni di John Constantine in DC's Legends of Tomorrow di The CW. Si propone infatti come un remake ancora più oscuro e maturo con protagonista un giovane londinese.

Constantine si aggiunge all'elenco sempre più lungo di serie DC in produzione o in sviluppo a HBO Max. Oltre alle nuove stagioni di Titans e Doom Patrol, la piattaforma è al lavoro su Peacemaker, spin-off del prossimo film The Suicide Squad: Missione suicida; Green Lantern, incentrata sulle avventure di una moltitudine di Lanterne; e una serie prequel del film The Batman sui personaggi complessi e irresistibili di Gotham City.