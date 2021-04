Community: Il film si farà, parola di Yvette Nicole Brown

News Serie TV

Il proverbiale film che potrebbe riunire il cast della comedy di NBC arriverà prima o poi, ne è sicura l'interprete di Shirley Bennett.

Sono passati sei anni dal finale di Community ma i fan della comedy non si sono arresi: chiedono ancora #SixSeasonsAndAMovie, cioè sei stagioni e un film, come profetizzato nella serie da Abed, il personaggio interpretato da Danny Pudi. In questi anni, infatti, l'attenzione su una probabile pellicola sequel della serie creata da Dan Harmon è rimasta sempre alta e, nel dibattito, è intervenuta ora anche Yvette Nicole Brown, tra i protagonisti della comedy. L'attrice non ha dubbi: il film, prima o poi, si farà.

Community: Per Yvette Nicole Brown il film è vicino

Intervistata da Variety, Yvette Nicole Brown - che vedremo presto nella serie di Disney+ Cambio di direzione - ha confermato che ci sono ottime possibilità che un film di Community venga girato, presto o tardi. "Tra di noi facciamo una reunion praticamente ogni mattina. Abbiamo una chat di gruppo che scoppia. Scherziamo e ridiamo insieme a caso. Non si sa mai chi inizierà - potrebbe essere una battuta o una fan art che qualcuno ha ricevuto - ma ci sentiamo sempre ogni giorno", ha raccontato l'attrice parlando del rapporto che ha mantenuto con i suoi ex colleghi della serie. "Il film? Penso che arriverà. Non so quando, ma so che vogliamo farlo tutti e quindi siamo già sulla buona strada", ha aggiunto.

#SixSeasonsAndAMovie, da sei anni a questa parte

Community è andata in onda su NBC per cinque stagioni e su Yahoo! Screen con la sua sesta e ultima stagione, dal 2009 al 2015. In questi anni tutti, sia i fan che i diretti interessati, hanno ripetuto in continuazione il mantra "sei stagioni e un film", eventualità che è sembrata più vicina lo scorso anno quando i protagonisti si sono riuniti per un incontro virtuale organizzato per beneficenza. Anche Joel McHale, parlando con Variety della possibilità di un film sequel della serie, si era detto ottimista, l'anno scorso. "Se ne parla molto più di prima. Penso che, visto il rinnovato interesse e visto che so che il cast è interessato, potrebbe succedere", aveva detto l'attore.