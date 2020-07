Come vendere droga online (in fretta) rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

Netflix promuove la serie tedesca a una settimana dal debutto del secondo ciclo di episodi.

Continua l'avventura di MyDrugs: Netflix ha rinnovato per una terza stagione Come vendere droga online (in fretta), la serie originale tedesca più vista in Germania e molto apprezzata anche in Italia, Francia e Brasile. Lo riporta Deadline aggiungendo che la produzione dei nuovi episodi starebbe già per iniziare nei dintorni di Colonia.

Come vendere droga online (in fretta): Ci sarà una terza stagione

La notizia del rinnovo arriva a distanza di solo una settimana dall'uscita in streaming della seconda stagione, il 21 luglio, nella quale il trio di amici composto da Moritz, Lenny e Dan hanno dovuto gestire con fatica un'attività in costante crescita mettendosi, neanche a dirlo, nei guai. Lenny si è lasciato coinvolgere da una storia online con una misteriosa programmatrice chiamata “xKira7” (Lena Urzendowsky). Mentre Moritz concludeva incredibili affari in Olanda, invece, è finito invischiato in una rete di menzogne. Come se non bastasse, ha dovuto anche affrontare la sua prima crisi di coppia, il diploma del liceo e le difficoltà nel trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, arrivando a scoprire che persino gli insospettabili soci olandesi sono dei criminali corrotti.

Le anticipazioni

Nella terza stagione di Come vendere droga online (in fretta) torneranno i creatori Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann come showrunner e il regista Arne Feldhusen. Riconfermati anche tutti i membri del cast: Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Anna Lena Klenke (Lisa) e Lena Urzendowsky. A loro si aggiungerà la new entry Langston Uibel. Considerate l'evoluzione della storia e l'età dei protagonisti, la terza stagione potrebbe essere l'ultima sebbene il servizio di video in streaming non l'abbia ancora annunciata come finale. Per saperne di più, dovremo attendere altre notizie direttamente da Netflix.