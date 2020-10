Colin in Black & White: Jaden Michael sarà Colin Kaepernick nella miniserie Netflix ispirata alla gioventù dell'atleta

News Serie TV

Il drama di sei episodi è scritto da Michael Starrbury e prodotto da Ava DuVernay, già dietro il successo di When They See Us.

Netflix ha trovato il suo giovane Colin Kaepernick. Sarà Jaden Michael, visto recentemente nella commedia di Osmany Rodriguez Vampires vs. the Bronx, a interpretare l'atleta e attivista statunitense nella miniserie Colin in Black & White in sviluppo presso il servizio di video in streaming.

Colin in Black & White: La trama della miniserie

Lungo sei episodi, il drama si concentrerà sugli anni giovanili di Kaepernick raccontando - si legge nella descrizione ufficiale - "le esperienze significative che lo hanno fatto diventare l'attivista che è oggi". Il progetto seguirà la sua storia, quella di un giovane ragazzo nero cresciuto da una famiglia di bianchi, narrando il suo viaggio che lo ha reso il grande quarterback che è diventato mentre definiva la sua identità. Lo stesso atleta, famoso per essere stato protagonista di numerose proteste contro la brutalità della polizia e le disuguaglianze razziali, sarà produttore esecutivo e narratore della serie.

Il team di When They See Us dietro al progetto

Lavorano a Colin in Black & White i produttori della miniserie di successo When They See Us Michael Starrbury, che sarà showrunner e produttore esecutivo, e Ava DuVernay, che produrrà esecutivamente la miniserie insieme allo stesso Kaepernick. "Troppo spesso vediamo storie di neri rappresentate attraverso una la lente dei bianchi", aveva detto Kaepernick in un comunicato in occasione dell'annuncio della miniserie a giugno scorso. “Cerchiamo di dare una nuova prospettiva alle diverse realtà che i neri affrontano. Esploriamo i conflitti razziali che ho affrontato come un uomo di colore cresciuto in una comunità bianca, durante gli anni di liceo. È un onore dare vita a queste storie in collaborazione con Ava per farle vedere al mondo", aveva aggiunto.

Per Jaden Michael si tratta del primo ruolo importante in una serie tv, dopo le apparizioni veloci in serie quali Blue Bloods, Gotham e Dora l'esploratrice.

