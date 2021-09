Colin in bianco e nero: Colin Kaepernick ripercorre la storia della sua vita nel teaser trailer della miniserie

News Serie TV

Il drama di sei episodi, creato da Ava DuVernay, arriverà in streaming su Netflix il 29 ottobre.

Il primo tease trailer di Colin in bianco e nero, nuova miniserie di Ava DuVernay per Netflix dopo il successo di When They See Us, anticipa le sfide e il viaggio personale dell'ex star della NFL Colin Kaepernick, famoso per essere stato il quarterback che, nel 2016 prima di una partita e durante l'inno nazionale e anche in altre occasioni, si è inginocchiato per protestare contro la brutalità della polizia e le disuguaglianze razziali. Nella clip in basso vediamo lo stesso campione - diventato un simbolo della lotta al razzismo nello sport e non solo - narrare la sua stessa storia: quella di un ragazzo nero cresciuto da una famiglia di bianchi che ha dovuto affrontare ostacoli che hanno segnato la sua vita per sempre. La serie, di sei episodi, è attesa in streaming su Netflix per il prossimo 29 ottobre.

La trama di Colin in bianco e nero

Colin in bianco e nero si concentra sugli anni giovanili di Kaepernick raccontando l'ingresso nell'età adulta del giovane Colin mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca. Il drama si sofferma sulle esperienze significative che lo hanno fatto diventare l'attivista che è oggi narrando anche il viaggio che lo ha reso il grande quarterback che è diventato mentre definiva la sua identità. Lo stesso atleta, famoso per essere stato protagonista di numerose proteste contro la brutalità della polizia e le disuguaglianze razziali, è produttore esecutivo e narratore della serie, oltre che narratore della storia.

"La vita ci mette su un sentiero", dice Kaepernick nel trailer. “A volte stretto, a volte tortuoso, ma sempre nostro. Quando siamo giovani, ci viene detto che il mondo è nostro, che dovremmo trovare il nostro percorso e fare la nostra parte. Poi un giorno ci rendiamo conto che il gioco a cui stiamo giocando è di qualcun altro".

Il cast

Il cast di Colin in bianco e nero annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista; Nick Offerman (Parks and Recreation) e la vincitrice dell'Emmy Mary-Louise Parker (Weeds) nei ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa; e Colin Kaepernick in persona, narratore ai giorni nostri della sua stessa storia.