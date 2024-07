Cobra Kai 6, gli ideatori rivelano cosa aspettarsi: "Kreese è più pericoloso che mai"

News Serie TV

La sesta e ultima stagione di Cobra Kai debutta oggi su Netflix con gli episodi della prima parte. Gli ideatori anticipano che Kreese vuole vendetta e darà del filo da torcere a Daniel e Johnny.

La sesta stagione di Cobra Kai sarà anche l’ultima, motivo per cui Netflix ha deciso di dividerla in tre parti. Il ritorno sugli schermi vedrà i protagonisti alle prese con le conseguenze della vittoria, una sensazione inebriante e che gli autori hanno cercato di evidenziare al meglio. Non a caso, il titolo del primo episodio è proprio Pace nella Valley, perché è esattamente questa la percezione. Con il primo ciclo di cinque episodi disponibili in streaming su Netflix a partire dal 18 luglio 2024, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence possono godersi un po’ di meritata tranquillità. Ma quanto durerà? A raccontare di più è proprio il creatore della Serie TV nata come spin-off di Karate Kid. A detta di Jon Hurwitz, il conflitto è dietro l’angolo tra Daniel e Johnny, così come la vendetta di Kreese.

Cobra Kai, il creatore anticipa il conflitto tra Daniel e Johnny nella sesta ed ultima stagione

Dopo aver sconfitto Terry Silver e aver guadagnato un posto nel prestigioso torneo Sekai Taikai, Daniel e Johnny interpretati rispettivamente da Ralph Macchio e William Zabka possono godersi pace e tranquillità. Intervistati da Entertainment Weekly, i tre creatori della serie tv Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg hanno rivelato cosa aspettarsi dai primi cinque episodi della sesta ed ultima stagione affrontando alcune tematiche, come ad esempio il destino del dojo Cobra Kai. Nel trailer, infatti, alcuni operai si sbarazzano del cartello e Josh Heald ha puntualizzato:

Il Cobra Kai di Terry Silver è scomparso per sempre. È stato distrutto alla fine della scorsa stagione e ne stiamo vedendo i resti gettati via e demoliti. Iniziamo la nostra stagione in tempo di pace nella valle per la prima volta da un po'. È bello. È la prima volta dal primo episodio della serie che non c'è un Cobra Kai nella valle. Se questo significhi che Cobra Kai è finito per sempre resta da vedere perché, come hai detto, Cobra Kai non muore mai. È stato un punto di partenza nuovo e interessante, vedere tutti i personaggi a cui teniamo alle prese con le conseguenze della vittoria. Cerchiamo di far sì che i personaggi se ne godano il più a lungo possibile prima che arrivi il conflitto.

La nuova stagione riporterà anche Kreese nel mondo del karate e non è esattamente una buona notizia per Johnny e Daniel, come sottolinea il creatore della serie tv. L’ultima volta gli hanno rivolto parole poco carine in prigione, parole che Kreese non ha di certo dimenticato. Motivo per cui, adesso che è tornato, vorrà vendicarsi.

È determinato a distruggerli e ad umiliarli. Torna al dojo del Maestro Kim dove ha appreso la disciplina, sarà messo alla prova per vedere quanto abbraccia veramente il concetto di “nessuna pietà” e quanto è pronto ad accogliere gli insegnamenti che il Maestro Kim gli ha impartito tanti anni prima. Kreese è sempre stato piuttosto hardcore, ma ha sempre avuto un debole per Johnny. Questa volta, il debole è sparito. Quindi, Kreese è potenzialmente più pericoloso che mai. In coppia con Kim Da-eun, che è stata desiderosa di compiacere il nonno e continuare le sue tradizioni, [lei e Kreese] hanno una lunga storia. Sarà fantastico vederli lavorare insieme, fantastico per noi spettatori, ma non necessariamente fantastico per Johnny e Daniel.

Ultimo dettaglio affrontato per questa prima parte della sesta stagione riguarda la misteriosa scatola che Daniel ritrova nell’abitazione del signor Miyagi, che a detta di Hurwitz è uno dei personaggi più amati del Miyagi-verse.

Ciò che ha aggiunto ai film originali di Karate Kid è stato così speciale, e il suo rapporto con Daniel... non c'è Cobra Kai senza quel rapporto speciale tra Miyagi e Daniel. Nel corso della serie abbiamo sempre cercato di esaminare il rapporto di Daniel con Miyagi e ha continuato ad avere un impatto su di lui fino ad oggi. […] Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante umanizzare davvero il signor Miyagi. C'è molto della sua vita che non conosciamo. Sebbene fosse questo grande uomo che Daniel conosceva e di cui tutti ci siamo innamorati, ha commesso degli errori nella sua vita? Ci sono cose nella sua vita di cui si pente? Per seppellire una scatola sotto le assi del pavimento di casa sua, forse ci sono alcune cose che non stava condividendo con il resto del mondo. In questa stagione, Daniel riesce a dare un'occhiata a questa scatola e ciò che c'è dentro lo porterà a mettere in discussione l'uomo che conosceva. Lo condurrà in un viaggio per tutta la stagione di riesame della sua relazione con il signor Miyagi e l'uomo che era.