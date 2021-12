Cobra Kai 4 e il ritorno di Terry Silver: Thomas Ian Griffith e gli autori svelano anticipazioni e retroscena

News Serie TV

La quarta stagione della serie sequel di Karate Kid torna in streaming su Netflix il 31 dicembre, con un'attesa new entry... dal passato.

Festeggiare il capodanno con una maratona di Cobra Kai? Grazie a Netflix anche quest'anno è possibile: abbiamo un appuntamento speciale con Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che ci terranno compagnia proprio nell'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, quando la quarta stagione della serie sequel di Karate Kid arriverà in straming. I nuovi episodi saranno animati anche da una vecchia conoscenza con una certa coda di cavallo, che tornerà sul dojo per rimescolare le carte in tavola e attentare alla nuova alleanza che i protagonisti hanno stretto alla fine della scorsa stagione. È il cattivissimo di Karate Kid III - La sfida finale Terry Silver, interpretato nuovamente da Thomas Ian Griffith. Cosa dobbiamo aspettarci e in che modo intralcerà i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang che hanno unito le forze per battere Cobra Kai? Ecco qualche anticipazione dallo stesso Griffith e dai co-showrunner della serie.

Cobra Kai: La trama della quarta stagione

Nella quarta stagione di Cobra Kai i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Quando Samantha e Miguel cercano di difendere l'alleanza tra i dojo mentre Robby punta tutto su Cobra Kai, il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l'area?

Il ritorno di Terry Silver

Naturalmente i metodi poco convenzionali di Johnny lasceranno perplesso Daniel che intanto si ritroverà di fronte al nemico che tanti anni prima gli aveva messo i bastoni tra le ruote: lo spietato Terry Silver, tornato dopo aver ricevuto una telefonata da Kreese alla fine della terza stagione. Caro amico di John Kreese (Martin Kove) fin dai suoi giorni da militare, nel film del 1989 Silver aveva escogitato un piano per aiutare Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso, ingannandolo e facendolo allenare in modo che potesse perdere contro Mike Barnes nel torneo di All Valley. Il piano, però, in quell'occasione fallì e da allora non abbiamo più visto Silver fino a oggi. In che modo agirà adesso e quali sono i suoi piani?

Parlando con Entertainment Weekly, Thomas Ian Griffith ha spiegato di essersi convinto a tornare nel ruolo di Silver dopo aver visto la storia di John Kreese nella terza stagione e aver ascoltato ciò che gli sceneggiatori avevano in serbo per il suo personaggio. "Nella terza stagione ho pensato che avessero fatto un ottimo lavoro nell'impostare il retroscena con l'intera faccenda del Vietnam. Poi hanno continuato a parlarne nella quarta stagione. Tutte le domande che avevo su come sarebbe stata la relazione tra Kreese e Silver hanno avuto risposta. Penso che sarà davvero una bella sorpresa per il pubblico. Terry ha vissuto una vita molto piena, e porta il suo vissuto in Cobra Kai. Ci saranno conseguenze positive e negative e penso che causerà un bel po' di problemi", ha anticipato l'attore.

Cobra Kai 4: Trailer ITA: Cobra Kai 4: Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Gli sceneggiatori di Cobra Kai: "La posta in gioco non è mai stata così alta"

Parlando con TVLine, i co-showrunner di Cobra Kai Josh Heald e Jon Hurwitz hanno aggiunto qualcosa sul coinvolgimento di Terry Silver nella quarta stagione. "Terry è un personaggio entusiasmante che è legato indissolubilmente al Cobra Kai e a ciò che rappresenta quel dojo”, ha detto Heald. “Ci sono alcune scene davvero profonde, interessanti e complesse che vedrete nella stagione 4 tra Kreese e Silver mentre esploriamo ciò che è diventato ora Cobra Kai e come si prepara al tornero di All Valley. La posta in gioco non è mai stata così alta". All'inizio Terry non sarà molto entusiasta di abbracciare nuovamente il credo di Kreese, ma poi cambierà idea in memoria di quel passato che lo lega all'amico. "Questi due uomini non lavorano insieme da molti anni, e l'ultima volta che lo hanno fatto in Karate Kid III non è andata molto bene. Ci sono molti ostacoli che devono essere superati, c'è molta storia da riconsiderare e c'è molta fiducia che deve essere ristabilita per portare Cobra Kai alla gloria del passato. Aspettarsi che andrà tutto bene sarebbe ingenuo”, ha aggiunto Heard.

Cobra Kai 4: Conosceremo la backstory di Terry Silver

Convincere Thomas Ian Griffith a tornare non è stato semplice ma alla fine l'attore ha apprezzato il lavoro degli attuali sceneggiatori. “Karate Kid è stato un momento importante della sua carriera. Per lui è stata un'esperienza unica, qualcosa con cui si è identificato per anni", ha aggiunto Jon Hurwitz. Griffith ha concordato con gli autori la direzione che avrebbe intrapreso il suo personaggio. "Le nostre prime conversazioni con lui sono state diverse, abbiamo parlato di come prendere il Terry Silver che abbiamo visto in Karate Kid III - un miliardario che rideva in modo maniacale mentre terrorizzava un adolescente e un vecchio - e dargli un senso, spiegare il passato, scavare più a fondo nel personaggio per capirlo meglio, e poi portarlo avanti. Non vediamo l'ora che le persone vedano cosa hanno in serbo per loro Terry Silver e Thomas", ha concluso il co-showrunner.