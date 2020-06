Coastal Elites: HBO ordina uno speciale satirico girato durante la quarantena

News Serie TV

Nel cast ci sono Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dan Levy, Sarah Paulson e Issa Rae.

Com'è girare uno speciale sugli effetti della pandemia durante una pandemia? È l'esperimento che ha fatto HBO con Coastal Elites, speciale comico satirico girato durante i mesi di lockdown (evidentemente da remoto) per l'emergenza Coronavirus. La rete l'ha ordinato ufficialmente e andrà in onda già a settembre (la data di uscita verrà comunicata nelle prossime settimane).

Coastal Elites: Le prime informazioni sullo speciale comico di HBO

Lo speciale satirico, scritto da Paul Rudnick (Addams Family Values) e diretto da Jay Roach (Bombshell) si concentrerà su cinque personaggi che, da New York a Los Angeles, hanno a che fare con la politica e la pandemia. Secondo la descrizione diffusa da HBO, racconterà "storie divertenti, scottanti e commoventi". I cinque personaggi principali si confesseranno dando la possibilità di esplorare l'attualità di un mondo profondamente diviso ma che ha ricercato la connessione umana durante la pandemia. Il notevole cast include Bette Midler (Hello Dolly, The Rose), Kaitlyn Dever (Unbelievable), Dan Levy (Schitt’s Creek), Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, American Horror Story) e Issa Rae (Insecure).

"Paul Rudnick e Jay Roach portano la loro prospettiva e la loro intelligenza estremamente nitide alla HBO", ha dichiarato il presidente della programmazione HBO Casey Bloys. "Siamo entusiasti di collaborare con loro nel raccontare questa storia, che è straordinariamente risonante in tempi come questi".

