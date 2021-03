Clive Owen protagonista del drama Monsieur Spade dal creatore de La regina degli scacchi

News Serie TV

La serie, attualmente in sviluppo, sarà girata in Francia ma non ha ancora una rete o un servizio di video in streaming di riferimento.

Clive Owen è pronto a fare un salto negli anni '60 insieme al creatore de La regina degli scacchi Scott Frank per Monsieur Spade, una nuova potenziale serie drammatica sviluppata da quest'ultimo e dallo showrunner di City on a Hill Tom Fontana. Deadline riporta che l'attore di The Knick ha firmato per il ruolo del protagonista.

Monsieur Spade: I primi dettagli

Sono ancora poche le informazioni disponibili su Monsieur Spade. Sappiamo solo che, prodotta dalla casa di produzione francesce Haut et Court, sarà girata principalmente in francesce e interamente in Francia. Molto probabilmente si unirà al progetto come partner di produzione una rete via cavo o un servizio di video in streaming internazionale, ma ancora non sappiamo quale. Scritta da Frank e Fontana, Monsieur Spade sarà incentrata sul detective Sam Spade (interpretato da Owen) creato dallo scrittore Dashiell Hammett. Nella storia, l'investigatore trascorre i suoi anni migliori nella piccola città di Bozuls, nel sud della Francia, ma quando nel 1963 la guerra algerina finisce, anche la tranquillità di Spade subirà una battuta d’arresto. Il personaggio di Spade è apparso per la prima volta nel romanzo del 1930 intitolato The Maltese Falcon è presente in altri quattro racconti di Hammett.

Scott Frank, Tom Fontana e Clive Owen insieme dopo molti successi

Scott Frank, che già prima de La regina degli scacchi era un apprezzato sceneggiatore, grazie alla miniserie Netflix con Anya Taylor-Joy (serie che ha vinto recentemente due Golden Globe) ha visto però la sua carriera spiccare il volo. Oltre a dirigere tutti gli episodi di questa nuova Monsieur Spade, infatti, sta attualmente sviluppando anche l'adattamento del romanzo di Mary Doria Russell The Sparrow per FX e sta lavorando nuovamente con Taylor-Joy sull'adattamento di Risata nel buio, il romanzo del 1932 scritto dal russo-statunitense Vladimir Nabokov. Anche il nome di Tom Fontana - ora impegnato come produttore e showrunner di City on a Hill di Showtime - è legato a diverse serie tv di successo quali I Borgia, Oz e Copper. Per Clive Owen si tratta dell'ennesimo impegno televisivo importante dopo la serie The Knick di Steven Soderbergh che gli aveva fatto guadagnare una nomination all'Emmy, la serie di AppleTV Lisey's Story che ha appena finito di girare e che arriverà prossimamente in streaming e American Crime Story: Impeachment, nella quale interpreta il presidente Bill Clinton, che è attualmente in produzione.