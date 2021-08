Clickbait: Il trailer ufficiale della miniserie con Adrian Grenier vittima e carnefice

News Serie TV

Gli otto episodi del thriller in streaming su Netflix dal 25 agosto.

A pochi giorni dal debutto, il 25 agosto, Netflix ci riporta nell'oscuro mondo Nick Brewer con il trailer ufficiale di Clickbait, miniserie di Tony Ayres (The Slap) e Christian White con la star di Entourage Adrian Grenier nel ruolo di un abusatole vittima di rapimento.

La trama e il cast di Clickbait

Nick è un padre, un marito e un fratello amorevole che un giorno scompare improvvisamente nel nulla, per poi riapparire su Internet in un video che lo mostra ferito, tenuto prigioniero, mentre stringe nelle mani dei cartelli sui quali c'è scritto "Abuso delle donne. A 5 milioni di visualizzazioni, muoio". La sorella e la moglie di Nick, Pia (Zoe Kazan, The Deuce) e Sophie (Betty Gabriel, Counterpart), si affrettano per trovarlo e salvarlo, ma così facendo scoprono un lato di lui che non sapevano esistesse. Nel frattempo, un secondo video rilasciato dal rapitore infanga ulteriormente la sua reputazione.

Negli otto episodi prodotti, Clickbait esplora i modi in cui i nostri impulsi più pericolosi e incontrollati sono alimentati nell'era dei social network, rivelando le fratture sempre più ampie che si creano tra il nostro io virtuale e quello reale. Nella miniserie recita anche Phoenix Raei con il ruolo del detective Roshir Amin, al centro di una tempesta mediatica mentre indaga sul caso.